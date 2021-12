Nejdříve by se pak zastupitelé změnou územního plánu mohli zabývat na svém únorovém jednání. „Zatím je to otevřené. Nyní je třeba si zhodnotit všechny plusy a minusy. Většina z nich má oprávněné obavy z přetížení dopravy. Ovšem investor zdůraznil, že má tuto problematiku předjednanou jak s Ředitelstvím silnic a dálnic, tak i s policií. Kromě toho deklaruje, že zaplatí výstavbu posilující silnice, tak zvaného bypassu, při výjezdu z města,“ uvedl Pěček.

Rozšíření kruhového objezdu u obchodního domu Tesco, který dlouhodobě husté dopravě v Břeclavi nedostačuje, dali ostatně zastupitelé zelenou.

Další špunt

Opoziční zastupitel a předseda dopravní komise Filip Šálek však opakovaně poukázal, že ani výstavba nové posilující silnice ve směru na Hodonín nemusí kritickou dopravní situaci ve městě vyřešit. „Pokud změnu schválíme a vznikne zde další areál, tak si jen vytvoříme další špunt, jen o kousek dál. Vznikne tady další křižovatka se semafory, kterou denně projedou tisíce aut. A to nemluvím o tom, že naproti zamýšlenému obchodnímu areálu, který má více jak 3,3 hektaru, má tentýž záměr mikulovská Jednota. I zde je podaná změna územního plánu z průmyslové zóny na obchodní. Stejně tak je tomu i na druhé straně kruhového objezdu u zahradnictví a areálu zemědělce Františka Krále,“ upozornil Šálek.

Zatížit dopravu v tomto úseku by podle něj mohla i vznikající nová zástavba ve Stromořadní ulici. „Dopravní napojení zde totiž stále ještě není vyřešeno,“ podotkl.

Problém na výjezdu z Břeclavi dle Šálka nerozlouskne ani turbookružní neboli spirálová křižovatka, jejíž výstavba se stále častěji skloňuje. „Řidiči po ní neumějí jezdit, bojí se toho. Z našeho pohledu by byl bypass nejefektivnějším a nejdostupnějším řešením,“ podotkl Šálek.

Lidé chtějí hobby market

Vzniknout by u areálu společnosti Linde + Wiemann mohl Kaufland nebo dokonce i Lidl. Z menších hobby marketů je pak ve hře kupříkladu Mountfiled či Hornbach. Lidé z Břeclavi a okolí, kterých se Deník Rovnost dotazoval, by nové centrum přivítali. „Katastrofickou dopravu v našem městě už nic zachránit nemůže. S manželem jsme se zrovna nedávno bavili, jak bychom stáli o nějaký hobby market. Musíme totiž jezdit buď do Hodonína, Brna, nebo do Bratislavy,“ zmínila Břeclavanka Klára Trvalcová.

Podobně hovořila i Jitka Kostková z Lanžhota. „Problém s dopravou bude podle mě pořád stejný, už ve zlepšení moc nevěřím. A hobby market bych brala všemi deseti, nejbližší je až v Hodoníně,“ zareagovala.

Podle předsedy dopravní komise je však třeba skutečně zvážit, zda chce město riziko dalších dopravních komplikací podstupovat jen kvůli výstavbě dalšího obchodního areálu. „Jako zastupitelé přece nemusíme se změnou v územním plánu souhlasit. Jako obchodní zónu lze využít i zhruba tři hektary plochy u hypermarketu Albert, který se nachází při výjezdu z města ve směru na rakouský Reintal. Zde bychom dokonce ani nezatížili dopravu, protože tudy povede obchvat Břeclavi. Upřímně bych byl rád, kdyby se záměr výstavby u Tesca stopl,“ přiznal Šálek.