„Porody byly bezproblémové, je to otázka půl hodinky. Máme v porodním boxu kameru. Sledujeme ji, abychom případně mohli zasáhnout. Ale většinou to zvládnou dobře, takže není potřeba lidského zásahu,“ přibližuje majitelka ranče Jana Sigmundová.

Hříbata dostala jména po svých rodičích, většinou se jedná o složeninu jejich jmen. „Hříbě je od Darji a Ollyho a jmenuje se Darolly, od Darcy a Gora je to Dargon a třetímu hříběti, na které jsme čekali spoustu let od původní kobyly Valkýry, jsme dali jméno Val Kýra," vyjmenovává Sigmundová.

Milovníci zvířat narazí na ranč při procházkách k hustopečským rybníkům nebo mandloňovým sadům. Nachází se na okraji města v bývalé zahrádkářské kolonii. „Ohrady jsou přístupné přímo ze silnice, takže lidé zvířata krásně vidí. I auta vždy přibrzdí. Hříbata jsou ve výběhu,“ zmiňuje majitelka ranče.

Zároveň zdůrazňuje, že v celém tamním areálu platí důležitá výzva, aby návštěvníci zvířata z ranče nekrmili.

Kůzle, telátko i malý klokan

Kromě koní se na Valkýře starají také o krávy, ovce, kozy, lamy, klokany nebo pávy. „Jsou u nás k vidění i malí poníci,“ podotýká Sigmundová.

Ve znamení nových přírůstků bývá podle majitelky ranče především jaro. „Měli jsme letos i malého klokana, ale už je prodaný. Je tady kůzle a čekáme telátko, to by mělo přijít na svět v září,“ říká Sigmundová.

Na ranči vznikají také domácí produkty, jako je mléko, máslo a sýry, které mají zástupci ranče pro vlastní potřebu.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ