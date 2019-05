Břeclavsko - Koupaliště na Břeclavsku otevírají. V Březí vložili do obnovy areálu stovky tisíc. V Břeclavi uvažují, že zbudují koupaliště nové.

Břeclavské koupaliště. | Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Břeclav, Mikulov, Hustopeče, Březí a Horní Bojanovice. Z celkem pěti koupališť mají na výběr milovníci vody a slunění na Břeclavsku. Přestože to venku zatím na plavky nevypadá, některá z nich otevírají už tuto sobotu. V Březí vložili do obnovy okolí bazénů a zázemí stovky tisíc. Jinde, jako například v Břeclavi, došlo jen na udržovací práce. Uvažují totiž o tom, že by provedli kompletní rekonstrukci areálu koupaliště dle aktuálních standardů.