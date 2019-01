Břeclav - Výměna jednatelů krátce po výměně vedení radnice? Ve společnosti Teplo Břeclav jde o folklor, a nic se na tom nemění ani tentokrát. Pavla Roučka a Aleše Nešpora již nahradili jednatelé Milan Pospíšil (Pro Region) a ekonom Martin Marták (ANO).

Pavel Rouček. | Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Důvod v úterý nijak nezastíral starosta Břeclavi Pavel Dominik (Pro Region). „Společnost je stoprocentně vlastněná městem. Vždy po komunálních volbách dochází v Teple ke změnám jednatelů a na pozicích dozorčí rady," uvedl starosta Pavel Dominik (Pro Region).

Připomněl, že Pospíšil se do čela Tepla vrací po čtyřech letech. „V předminulém volebním období posunul společnost dopředu, stejně jako teď pan Rouček, který vedl Teplo dobře," uznal starosta.

„Očekával jsem to"

Rouček očekával, že ve své pozici skončí. „Bylo mi to jasné, ve volbách jsem nekandidoval. V Břeclavi to takto funguje. Zamrzí to, ale se svou prací jsem spokojený. Jen tržby společnosti se zvýšily o padesát procent," řekl v úterý Rouček. Firmu podle něj předal strategicky i ekonomicky dobře nastavenou.

Nyní už bývalé vedení ještě stihlo dokončit výběrové řízení na dodávku centrálního tepla. „Vyhrála opět společnost RWE Energo. Nabídková cena je nižší než v minulosti. Smlouva je podepsaná na tři roky," sdělil Dominik. Starosta se navíc nechal slyšet, že město má nakročeno k tomu, aby ušetřilo až tři miliony korun ročně.

Vedení radnice chce více využívat služeb společnosti Teplo, než tomu bylo doposud. „Kromě provozu kotelen na krytém bazénu a zimním stadionu je společnost schopná dodavatelsky pokrýt úpravy topných systémů na městských budovách a školách. Aby peníze, které vydává město, zůstaly v Břeclavi," podotkl místostarosta Milan Vojta (ANO).

Snížení nákladů

Městská firma po patnácti letech nově převezme vytápění centra města se sídlišti. „Jde o zásadní a poměrně složitou věc. Cena tepla z centrálních zdrojů se tím sjednotí na celém území města. Přinese to snížení nákladů pro tamní obyvatele a zlepšení obchodních podmínek," prohlásil nový jednatel Milan Pospíšil.

Předání rozvodů tepla se uskuteční k termínu prvního září. Současní zákazníci spolčenosti RWE Energo, která zásobuje teplem střed města, mají čas na podání výpovědi svému stávajícímu dodavateli tepla do konce února.

Vedení města ohlásilo ještě další dvě významné změny ve firmě Teplo. Nově budou nutné podpisy obou jednatelů pod všemi smlouvami. Dozorčí rada společnosti se pak rozroste o dva členy na pět, podle starosty se ale celková částka na odměny nenavýší.