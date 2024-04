/FOTO, VIDEO/ Na Znojemsku, Břeclavsku a Hodonínsku bude vozit cestující od prosince hned třináct nových vlakových jednotek Stadler GTW. K vidění byly poprvé ve středu odpoledne na břeclavském vlakovém nádraží.

Nové vlaky vyjedou v kraji už v prosinci tohoto roku. | Video: Deník/Iva Haghofer

Snazší nastupování a vystupování, velkorysý prostor pro ukládání jízdních kol a kočárků, klimatizace, Wi-Fi připojení, toaleta s uzavřeným oběhem, přehledný informační systém, nebo třeba automat pro nákup jízdenek. To vše nabízí třináct nových vlakových jednotek švýcarského výrobce Stadler GTW, které budou od poloviny prosince vozit cestující na Znojemsku, Břeclavsku a Hodonínsku.

Vlaky, za jejichž pořízení železniční dopravce Arriva zaplatil bezmála půl miliardy korun, si lidé mohli poprvé prohlédnout ve středu odpoledne na břeclavském vlakovém nádraží.

„Naším dlouhodobým záměrem je přilákat lidi k cestování vlakem. Modernizované vlaky nabízí všestranný komfort od klimatizace, internetového připojení až po prostor na převoz kol pro cyklisty. Ročně zaplatíme 231 milionů korun za 1,4 milionu ujetých kilometrů,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Crha.

K modernizaci vlakových jednotek se společnost Arriva zavázala ve smlouvě s krajem minulý rok. Kromě provozování linek na jihu regionu bylo její součástí i nasazení odpovídajících vozů. O jejich provoz na trati se Arriva má starat dalších deset let.

„Jsme přesvědčení o tom, že tak jako s vlaky Moravia, budou i nyní lidé maximálně spokojení. Je to obrovský posun v komfortu ve srovnání s tím, jaký byl dosud. Věřím, že i toto přiměje stále více lidí, aby do práce a školy jezdili vlaky a ne auty. To je důvod, kvůli kterému to děláme,“ sdělil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Naznačil, že tato modernizace není posledním projektem svého druhu. „Budu-li počítat i nástup vlaků Moravia, tak v horizontu šesti let zde budeme mít obnovené všechny vozy,“ řekl Grolich.

Vlaky mají instalované zabezpečovače

I tyto vlaky vyrazí na trať v barvách Jihomoravského kraje. Tedy stejných, jaké cestující znají z vlaků Moravia. Jednotky budou také technicky vybaveny pro provoz v České republice. Od prosince 2025 jim navíc přibude systémem ETCS, což je jednotný evropský systéme zabezpečení jízdy vlaku.

O modernizaci vlaků se postarala Škoda Group. První dvě jednotky byly v Šumperku hotové na konci března. Další mají následovat v pravidelném intervalu.

„Provádíme přizpůsobení pro provoz na tratích v České republice, a zároveň probíhá i modernizace a obnova interiéru. Vlaky odpovídají současným standardům bezpečnosti přepravy, včetně instalace vlakového zabezpečovače, rychloměru, radiostanice, úpravy pultu strojvedoucího a dosazení systému navádění pro nevidomé,“ popsal Aleš Měrka, Vice President pro Service v Regionech CZ&SK a Central East ve Škoda Group.

Nasazení těchto vlaků pro spojení především odlehlejších regionů na Hodonínsku zase vyzdvihl Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která v kraji koordinuje hromadnou dopravu.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

„Nové vlaky zajistí pohodlné spojení Znojma s Břeclaví a také Hodonína s Břeclaví, ale i Veselska a oblasti Slovácka a Horňácka, které jsou až za Veselím nad Moravou. Myslím, že to ocení i občané těchto měst, kde zatím nedošlo k elektrifikaci trati,“ podotkl Havlík.