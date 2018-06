Nové vzdělávací centrum ve Vranovicích za 52 milionů nabídne tělocvičnu i bazén

Všeobecné sestry bez specializace VŠEOBECNÁ SESTRA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 8.6/10.5.2018 - práce všeobecné sestry v terénu. SŠ obor všeobecná sestra, ŘP sk. B. Prac. doba 7.00 - 15.30 hod., případně i So, Ne. Možnost sjednat i zkrácený úvazek nebo DPČ. KONTAKT: Cejnková Lenka, tel.: 519 315 185, 736 489 608 (po-pá 7.00-15.30), cejnkova@remediacentrum.cz, Místo výkonu práce: okres Břeclav. Pracoviště: Remedia centrum spol. s r. o., U Nemocnice, č.p. 3066, 690 02 Břeclav 2. Informace: Lenka Cejnková, +420 519 315 185,736 489 608.

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18500 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 12.6/30.4.2018 - nakládka a rozvoz výrobků odběratelům, přebírání a svoz obalů, potvrzování dokladů. I ZŠ, praxe 1 rok, ŘP sk. B, C, profesní průkaz výhodou, trestní bezúhonnost, fyzická zdatnost. Rozvoz v brzkých ranních hodinách od 2.00 do 10.00 hod. KONTAKT: zaslat životopis na e-mail: slamovam@penam.cz, tel.: 519 368 541, Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: Penam, a.s. - břeclavská pekárna, třída 1. máje, č.p. 3072, 690 02 Břeclav 2. Informace: Marie Slámová, +420 519 368 541,e-mail:slamovam@penam.cz.