Ve městě s necelými čtyřmi tisíci obyvateli vyroste zbrusu nové zdravotní středisko. A v něm budou ordinovat zubaři dokonce hned tři. Projekt za téměř padesát milionů korun začal vznikat prvního července. Hotový má být na konci června příštího roku. „Výstavbou nového zdravotního střediska povýšíme a rozšíříme služby pro obyvatele města právě v této oblasti, což považujeme za velice důležité. Věřím, že se nám do cesty nepostaví žádné nepříjemnosti, které by plynulému chodu stavebních prací zabránily,“ nechala se slyšet starostka města Lenka Grofová.

Nové zdravotní středisko bude stát v centru obce. Na první pohled upoutá svým vzhledem, jímž vkusně a nerušivě doplní sousední historické budovy. „Když jsme řešili projekt a vizualizace, brali jsme zřetel na to, že se zdravotní středisko bude nacházet v centru, kde jsou již dvě historické budovy. Chtěli jsme tedy, byť je budova ozvláštněná o moderní prvky, jakými je kupříkladu korten, aby do jeho rázu zapadla. Bylo nám jasné, že například u budovy s rovnou střechou by tomu tak nebylo,“ zdůvodnila Grofová.

V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet lékárna, ordinace dvou obvodních lékařů a pediatra. „Jsem moc ráda, že naší stávající lékaři nabídku do nových prostor neodmítli. Velkou radost mám pak z toho, že ve druhém patře se nám podařilo obsadit hned dvě ordinace zubních lékařů. Právě absence zubaře byl hlavní impuls, kvůli kterému jsme se do stavby nového zdravotního střediska vůbec pouštěli. Ve třetí ordinaci zubní části pak nabídneme služby ortodoncie a dentální hygieny. “ připomněla starostka.

Možná i denní stacionář

V druhém nadzemním podlaží se pak bude kromě stomatologů nacházet také ordinace gynekologa. „Zde máme rozjednané nájemce dalších komerčních prostor, které budou mít samozřejmě také návaznost na zdravotní péči, kterou určitě naši spoluobčané ocení. “ překvapila Grofová.

Velkobílovičtí nyní zvažují možnosti využití dosavadního zdravotního střediska. „Jisté je to, že jej upravíme tak, aby celé sloužilo našim seniorům. To proto, že přímo navazuje na domov pro seniory. Momentálně připravujeme zadání pro projektovou dokumentaci. Rádi bychom zde rozšířili služby právě pro potřeby lidí důchodového věku. Naší představou, která ale není definitivní, je kupříkladu vybudování denního stacionáře, odlehčovací služby a také místo pro společné setkávání. Vše je ještě v řešení. “ naznačila Grofová.