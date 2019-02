Pohořelice – Když uléhá do postele, přemýšlí nad zápletkami. Vybírá tu nejlepší. A nakonec ji promění v literární příběh. Třináctiletý Ivan Stuchlík z Pohořelic napsal knihu Nový spolužák, s níž v minulých dnech překvapil nejen celé osazenstvo pohořelické knihovny.

Mladík, který se chce jednou živit jako spisovatel a překladatel z angličtiny, sepsal příběh s prvky dobrodružství, hororu a scifi. „Je to první kniha, která mi vyšla. Hodně čtu a rozhodl jsem se, že také něco napíšu. Asi desátý pokus jsem pak poslal do jednoho nakladatelství. Tam řekli, že je to celkem dobré a domluvili jsme se na vydání," vypráví školák.

Jeho kniha vyšla v nákladu padesáti kusů. Jde o útlé dílo čítající zhruba stejný počet stran. Pracoval na nich dva měsíce.

Talentovaný autor dal příběh dohromady v letošním roce. O kvalitě byl přesvědčený – jak říká – půl na půl. „Říkal jsem si, že je to dobré, přesto mě odpověď nakladatelství překvapila," nezastírá nadaný tvůrce, jenž si oblíbil převážně žánr hororu. Čte v angličtině i češtině. Nejraději má Husí kůži od Roberta Lawrence Stinea.

A co třeba klasika v podání Edgara Allena Poea? „To už ne, jsem spíš na modernější věci."

Zatímco Nový spolužák jde v pohořelické knihovně z ruky do ruky, Ivan Stuchlík v psaní pokračuje. Hotové má další dva příběhy, jeden z nich se jmenuje Dům naproti. „Jak s nimi naložím, ještě nevím. Zda je také vydám, se teprve uvidí. Rozhoduju se," poznamenává mladík.

Líčí, že v rodině sice čtou hodně, píšícím autorem je ale zatím jen on. „Nepíše nikdo, ale z knihy jsou nadšení," těší začínajícího spisovatele zájem rodičů.

Jednou by to rád dotáhl na profesionální úroveň. „Chtěl bych psaní spojit s prací překladatele, protože angličtina mě hodně baví," dodává Ivan Stuchlík.