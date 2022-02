Součástí změn je i dlouhodobě připravovaná úprava trasy linky 505, která nově pojede ze Židlochovic přes Rajhrad jen do Modřic. „Tam bude zajištěný přestup na tramvaj číslo 2 pro dopravu do firem ve Vídeňské ulici, pro cestu do centra Brna bude možný přestup na vlaky S3 v Rajhradě," přiblížil Havlík.

Jak už Deník Rovnost informoval, budou kvůli zvyšující se nemocnici řidičů u všech linek městské dopravy Brně upravené jízdní řády. S platností od pondělí až do odvolání pojedou tramvaje, autobusy a trolejbusy podle jízdních řádů pro pracovní dny – prázdniny.

Nové autobusy

Se změnou dopravců a zahájením platnosti nových smluv začíná přepravovat Jihomoravany také jednadevadesát nových autobusů značek Iveco, Sor a Man. Nahradí starší vozidla. Nové autobusy splňují stejné kvalitativní nároky jako vozidla uvedená do provozu v minulém roce. „Jsou v novém krajském nátěru, se zatmavenými dvojitými skly chránícími před letním sluncem a rychlým vychládáním v zimě, silnější klimatizací, pohodlnějšími sedadly, couvací kamerou zvyšující bezpečnost chodců a uzavřenou kabinou řidiče zlepšující pracovní prostředí pro řidiče a chránící jej před přenosnými chorobami," vyjmenoval Havlík.

253 nových autobusů:

110 kusů Crossway LE 12M

23 kusů Crossway LE 12M CNG

4 kusů Crossway LE CITY

44 kusů Sor CN 12

7 kusů Sor CN 10,5

4 kusů Sor CN 9,5

51 kusů Setra 415 LE

6 kusů Mercedes MB CITARO hybrid

4 kusy Man Lion S CITY

Od loňského února, kdy byl představený první nový autobus v barvách kraje během jednoho roku vyjelo na linky integrovaného dopravního systému už 253 nových autobusů. „To je přibližně třetina vozového parku. Dodrželi jsme tedy náš slib zlepšit kvalitu vozového parku autobusů,“ zmínil krajský radní Jiří Crha.

Novinek se dočkají cestujícíod února také na autobusové lince 48 spojující centrum Brna přes Tuřany a Dvorska s obcemi Kobylnice a Prace na Brněnsku. Na inku budou nově nasazené městské autobusy značky Man typ A21. „V pravidelném provozu v Brně se tak Man objeví po dvaceti letech. V roce 2001 skončil provoz autobusů Ikarus, které byly motorem Man vybavené," přiblížil Havlík.

Pípni a jeď i na regionální lince

Nové autobusy Man i některé autobusy Iveco zajíždějící do Brna budou také poprvé u jiného dopravce než u brněnského dopravního podniku vybavené validátory Pípni a jeď. „Po otestování v únoru validátory umožní koupi jízdenky stejným způsobem, jako jsou cestující zvyklí z jiných linek městské dopravy," doplnil Havlík.

Pro cestu po Brně lidem postačí přiložení bankovní karty, pro cestu mimo Brno si pak vyberou potřebnou jízdenku z menu a zaplatí bankovní kartou. Pravidla pro nástup a kontrolu jízdenek podle Havlíka zůstávají beze změny. Mimo Brno se nastupuje jen prvními dveřmi a řidiči se Noví prokazuje platný jízdní doklad.