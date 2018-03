Novinka ušetří nemocnici skoro polovinu nákladů na provoz. Ročně třináct milionů

Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení MECHANIK, OPRAVÁŘ STAVEBNÍCH STROJŮ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MECHANIK, OPRAVÁŘ STAVEBNÍCH STROJŮ, Pracovní náplň, - servis a opravy stavebních strojů, - opravy elektronických závad strojů, - opravy motorů, - záruční a pozáruční servis, - servisní výjezdy a zásahy, servis u zákazníka, - příprava nových strojů, Požadujeme:, - SOU s maturitou nebo vyučením v technickém směru se zaměřením na opravy zemědělských strojů nebo v oboru automechanik, autoelektrikář, mechanotronik, diagnostik , - Praxe v opravárenství zemědělské nebo stavební techniky nebo v automobilní oblasti , - Orientace v elektrických schématech a okrajově v hydraulických schématech stavební techniky, - Schopnost užívání diagnostických nářadí pro motory a palubní počítače, kladný vztah k používání PC , - ŘP skupiny B, C, - Speciální průkazy (svářečský, strojní, na vysokozdvižný vozík atd.) výhodou , - Komunikativnost, pozitivní přístup k zákazníkům, Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, kafetérie, příspěvek na vzdělání, dovolená 5 týdnů, HLÁSIT SE: Špačková Kateřina, tel.: 519 402 206 volat 7:00- 15:30hod, e-mail: kariera@agrotec.cz. Pracoviště: Agrotec servis s.r.o., Hybešova, č.p. 62, 693 01 Hustopeče u Brna. Informace: Kateřina Špačková, +420 519 402 206.

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství18 000 Kč

Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin ZAHRADNÍ PRAKTIK. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 19.9/28.6.2017 - ošetřování plodin ve vertikální farmě ve všech fázích pěstování (výsev, přesazování, sklizeň a posklizňová úprava produkce), příprava hydroponických živných roztoků a jejich kontrola v hydroponickém pěstebním systému, zajišťování hygieny a potravinové bezpečnosti produkce ve vertikální farmě, sledování vývoje porostů plodin a jejich zdravotního stavu. SŠ vzdělání v oboru zemědělství nebo zahradnictví, 3 roky práce v oboru, uživatelskou úroveň znalostí práce s počítačem, komunikativnost, angličtina výhodou, schopnost týmové práce, ochotu učit se novým věcem. KONTAKT: zaslat životopis přes we. stránky http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .