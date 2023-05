Investor předpokládá, že práce zahájí v říjnu 2025. Hotovo by pak mohlo být o dva roky později.

Rekreační areál Nové Mlýny – Vinohrádky má sestávat ze souboru apartmánových objektů oddělených pěšími terasami a pásy zeleně v pěti typových řešeních. Návštěvníci zde odstaví až osmapadesát aut. Chybět nemají ani rekreační a sportovní plochy se zázemím. Vyplývá to z oznámení záměru, který má Deník k dispozici.

Kromě apartmánů bude uzavřený areál tvořit pět objektů. Každý apartmán bude napojený na samostatnou čistírnu odpadních vod a retenční nádrž. „Součástí areálu budou obslužné objekty recepce, kolárna, sauna, grillpoint a sklad loděk. Dále tři studny, čistírna odpadních vod, ze které bude přečištěná voda odváděna do vodní nádrže Nové Mlýny, veřejné osvětlení, okrasné jezírko a workoutové hřiště,“ stojí v popisu záměru.

Apartmánový komplex vznikne podél stávající zpevněné cesty spojující Nové Mlýny se Šakvicemi. Sousedit bude s areály UniCamp Nové Mlýny a s Kempem Mars.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Tato výstavba má být v souladu s regulačním plánem Nových Mlýnů. Pozemek zatím leží ladem. „V loňském roce tady ale majitelé odstraňovali náletové dřeviny. Ponechali pouze vzrostlé stromy. Podle toho, co nám investor představil, to opravdu bude mít smysl. Naprojektované je to hezky,“ uvedla pro Deník starostka obce Přítluky Světlana Kršková.

Nový rekreační areál podle ní bude v kontrastu s několika stovkami nezpevněných staveb bez základů a povolení, které se nacházejí blíže silnici mezi Novými Mlýny a Milovicemi. Ty se Přítlučtí snaží už roky neúspěšně zlikvidovat. „Když se tam postaví něco, co má smysl, a některý z dalších vlastníků z okolí uvidí, že lze vymyslet i něco tak pěkného, co je navíc v souladu s územním plánem, třeba zjistí, že to jde i jinak. Oficiálně, hezky a správně podle zákona,“ vyzdvihla Kršková.

Z hlediska turistiky a podpory turistického ruchu v obci výstavbu tohoto typu jedině vítá. „Každý s tím souhlasit nemusí. Někdo je rád u vody kvůli klidu, relaxu. Na druhou stranu obci to z hlediska rekreačních poplatků z pobytu také do kasy přinese nemalou částku. Za osobu a noc máme stanovených patnáct korun,“ upřesnila starostka.

Rybáři, které redakce na místě oslovila, byli skeptičtější. „Jen aby jim sem někdo jezdil. Lidé brzo nebudou mít peníze. Krom toho, jakmile se voda zazelená, ten nesnesitelný smrad je odsud vytáhne pryč. Na koupání to tady není vůbec, dřív to bývalo jiné, čistší. Jsem tady od jara do podzimu, mám v kolonii postavený svůj hrad. Na zimu se pak přesouvám domů do Uherského Hradiště,“ vyprávěl jeden ze starších rybářů, který se odmítal představit.

Zásadně proti výstavbě byla cyklistka Ludmila Francová ze Šakvic. „Já vím, lidi láká okolí a voda. Ale víte, tudy projede takové množství cyklistů, kteří vyhledávají aspoň trošku klidu. Tady ten klid opravdu přeci jen je. S takovým megalomanským projektem mě tedy určitě nenadchnou,“ kroutila hlavou důchodkyně.

Myslí si, že ten kousek nezastavěné přírody okolo dolních nádrží by se spíše měl chránit. „A když tedy už stavět, tak alespoň oddělit nějakým širším pásem stromů nebo lesoparkem. Zkrátka k tomu vysadit kus přírody. Pak by to snad i šlo,“ zamýšlela se Francová.