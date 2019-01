Břeclav, Moravská Nová Ves – S přáteli ještě oslavila Silvestra, ale na Nový rok ráno už spěchala Jitka Komosná z Moravské Nové Vsi do břeclavské porodnice. Přesně v sedm hodin a čtyřiadvacet minut ráno se jí tam narodil syn Jakub Řeháček. Šlo o první dítě, které v Břeclavi letos přišlo na svět.

Prvním dítětem, které se narodilo v břeclavské porodnici v roce 2017, se stal Jakub Řeháček z Moravské Nové Vsi. | Foto: DENÍK/Michal Hrabal

Malý Jakub měří 49 centimetrů a váží 3,22 kilogramu. „Bylo to novoroční překvapení. Termín porodu jsem měla až desátého ledna, takže dítě přišlo na svět o několik dní dříve. Každý mě strašil, že to trvá dlouho, ale bylo to rychlé," uvádí Komosná, podle jejíhož vyprávění byl porod bez komplikací.

Jako matka prvního dítěte na Břeclavsku je nyní ve větší pozornosti okolí. „Ani nás nenapadlo, že budeme první. Nečekali jsme to. Ale vážíme si toho, že to tak nakonec dopadlo," říká šťastná matka.

Pro Komosnou jde o prvního potomka. Pohlaví dítěte dopředu neznala, chtěla se nechat překvapit. Jen u jednoho však podle jejích slov do budoucna nezůstane. „Plánujeme určitě ještě jedno další," poodhaluje Komosná.

A opět chce, aby se narodilo v břeclavské porodnici. „Určitě budu znovu rodit tady. Jsem tady spokojená. Je tu přátelský personál, který se o nás hezky stará," chválí dvaatřicetile­tá žena.