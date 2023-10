Novosedelské cihelně dominuje obrovský komín. „Možná se budete divit, ale ještě nikdy jsem nahoře nebyl. To ale neznamená, že bych tam nechtěl,“ usmívá se šéf závodu a pokračuje směrem k hliništi.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Jde o téměř čtyřicet metrů hlubokou jámu, z níž se postupně pomocí předem stanovené technologie těží materiál určený k výrobě cihel. „Vyrábíme cihly EKO+ Profi s velmi tenkými stěnami a malými komůrkami vzduchu uvnitř. A nebo naši devízu, a to jednovrstvé cihly plněné minerální vatou bez nutnosti další izolace. Zajímavostí určitě je, že přestože má naše společnost po světě na dvě stě závodů, jen ve čtyřech z nich jsou ale tyto plnicí linky,“ překvapuje Šafář.

Součástí prakticky každého kroku výroby jsou v novosedelské cihelně roboti. Proces je zde téměř automatizovaný. Na robotické výrobní lince se nejprve lisuje nekonečný pruh ze směsi jílu a pilin. „Klidně si sáhněte, je to jako modelína. S podobnou jsme si hrávali jako malí,“ nechává ozkoušet návštěvníky cihelny její šéf.

Následně dojde k rozřezání materiálu na kusy, které se odvážejí do sušárny. „Kdo chce, může nahlédnout dovnitř. Ale je tu pěkné horko, suší se totiž o teplotě asi osmdesát až devadesát stupňů. Jakmile má sušený materiál zhruba jen tři procenta vlhkosti, putuje do pecí. Zde se pálí při teplotě až 870 stupňů Celsia pětadvacet až třicet hodin,“ ukazuje ředitel. Klasické cihelné bloky pak už čeká jen broušení, případně plnění minerální vatou na plnicí lince.

Cihly z každé cihelny včetně té novosedelské mají jinou barvu. „Spoustu lidí překvapuje, že jsou zpočátku cihly šedivé. Typicky červenou barvu totiž získávají až výpalem. Souvislost to má s obsahem železa. Čím je ho více, tím je barva cihel ohnivější. Dříve se říkalo, čím červenější cihla, tím lepší. Ale ono je to spíše naopak,“ vyvrací jeden z mýtů Šafář.

S dalšími se pak pracovníci cihelen potkávají prakticky denně. „Říká se, že se domy z cihel špatně omítají, že jimi uniká teplo, nebo že jde o zbytečně drahý luxus. Nic z toho není samozřejmě pravda. Snažíme se zákazníky přesvědčit o tom, že když postaví dům z pořádné cihly, už nemusejí zateplovat,“ říká k tomu brand manažerka značky Porotherm Pavlína Jandová.

Nejčastějším argumentem proti nákupu cihel je pak jejich cena. Cihly zpravidla tvoří jednu desetinu celkové ceny rodinného domu. „To je to, co lidé řeší. Už neřeší, že obvodové zdivo je základ domu, který už není možné vyměnit tak jako třeba kuchyňskou linku. Tu si přitom během třiceti let někdy mění i třikrát. Konstrukci jejich vysněného domu přitom už nikdy vyměnit nemůžou,“ srovnává zase technický poradce Tomáš Cimpfl.

Dodává, že zatímco v loňském roce byl zájem o cihly enormní, nyní je spíše nižší. Ceny v minulých letech vzrostly. „Byla obrovská poptávka i inflace, to vše hrálo jistě roli. Cena za novostavbu stoupla za poslední čtyři roky minimálně o čtyřicet procent. Teď se lidé upínají v naději, že to bude levnější, k rekonstrukcím. K čemuž přispívá momentálně i dotace Oprav dům po babičce,“ komentuje současnou situaci ve stavebnictví Cimpfl.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Že by však cena stavebních materiálů nezačala postupně klesat, si nemyslí. „My jsme kupříkladu od ledna letošního roku zlevnili skoro o dvacet procent,“ prozrazuje.

V novosedelské cihelně, která má zásoby minimálně na dalších třicet až čtyřicet let, v tomto směru stále častěji skloňují i snahy o využívání čistší energie k výrobě. „Uvažujeme o tom, že by byla elektrifikovaná. Již nyní zde máme například čtyři nabíječky na elektromobily a budeme vytvářet další. Máme také v plánu instalovat solární elektrárnu. Jedna z nejnáročnějších položek co se týče výrobních nákladů je pro nás totiž plyn, kterým v pecích topíme. To náš výsledný produkt neskutečně prodražuje speciálně v návaznosti na to, co se dělo v posledních dvou letech,“ poznamenává ředitel Šafář.

HISTORIE NOVOSEDELSKÉ CIHELNY