Hustopeče – Stavební ruch čeká obyvatele Nerudovy ulice v Hustopečích. Ta dostane ještě před Vánocemi zcela novou podobu za téměř čtyři miliony korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Rekonstrukce se dočká silnice. To však nebude jediná změna. „Měla by vzniknout podélná parkovací místa a na jedné straně ulice nový chodník, který tak naváže na loni zhotovenou bezbariérovou trasu směrem na hřbitov," popsal rekonstrukci místostarosta města Hustopeče Bořivoj Švásta.

Vedení města uspořádalo jednání s obyvateli ulice, kteří se mohli k projektu vyjádřit. „Projekt ležel na radnici dlouho a v podstatě se čekalo, až bude hotová přeložka plynu a vody. Už zbývá do země uložit jen elektřinu, ale to už by se nemělo dotýkat vozovky," podotkl místostarosta.

Z rozpočtu města půjde na opravu ulice zhruba 3,8 milionu korun. Cena se však ještě může navýšit. „Už nyní máme od obyvatel Nerudovy ulice různé podněty, které budeme muset projednat. Většina podnětů se týká parkování. Lidé chtějí před domy rozšířené vjezdy, na kterých by stáli se svými auty, aby nezatěžovali ulici. Parkovací pás by tak mohl sloužit pro návštěvy," uvedl investiční technik města Radek Krušina.

S opravami chtějí začít v nejbližších dnech po schválení stavebního povolení. Hotovo by mělo být do Vánoc.

Podobné úpravy se uskuteční i na propojovací cestě ulic Brněnská a Šafaříkova. Vznikne tam nová silnice, chodník i veřejné osvětlení.