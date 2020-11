Vedení břeclavské radnice nyní řeší další možné dopravní zatížení centra a navíc musí vyloučit možný střet zájmů. Členem družstva, kterému patří daný pozemek, je totiž i starosta města Svatopluk Pěček (ANO). „Je to ožehavé téma. Otevřeně jsem se zřekl budoucích jednání ve věci kvůli podjatosti,“ řekl Deníku první muž Břeclavi.

Mandát za radnici získal místostarosta Jakub Matuška, v jehož gesci je i územní rozvoj. Lídr hnutí Mladí a Neklidní byl přitom před čtyřmi lety (z pozice opozice) jedním z iniciátorů místního referenda o tom, zda má vedení města do doby kompletního zprovoznění obchvatu Břeclavi činit veškeré možné kroky k tomu, aby zabránilo výstavbě dalších velkoprodejen a nákupních středisek v centru. Kvůli nedostatečné účasti voličů bylo referendum neplatné.

Mladí a Neklidní tehdy další výstavbu na hlavním tahu odmítali a po posledních komunálních volbách se dostali do vedení břeclavské radnice. „Náš názor se nezměnil. Nepovažujeme za vhodné dále zatěžovat dopravu ve městě výstavbou dalších nákupních cílů, dokud se hlavní dopravní tepně ve městě neodlehčí,“ okomentoval ve středu Matuška.

To ale může trvat ještě roky. Výstavba obchvatu Břeclavi má před sebou teprve fázi archeologického průzkumu. Letos tam po táhnoucích se sporech s ekology dokončili poslední z celkem pětadvaceti kompenzačních opatření.

Žádný velkoobchod

Investor tvrdí, že nepůjde o velkoobchod. „V žádném případě se nejedná o velké obchodní centrum se zabráním Penny Marketu. Ten zůstává beze změn na svém místě,“ zdůraznil za investora Baláš.

Jak Matuška upozornil, podle územně plánovací dokumentace záměr nového projektu vyhovuje. „Podle mě překvapivě souhlasí i památkáři,“ dodal.

Řetězce a nákupní centra v Břeclavi:



• 1x Tesco, na kraji města u vytíženého kruhového objezdu ve směru na Hodonín



• 2x Albert, supermarket ve městě a hypermarket v části Poštorná, směrem k rakouským hranicím



• Penny Market, v centru nedaleko zámku (+ chystaný Penny Market na pomezí Charvátské Nové Vsi a Poštorné, stav výstavby: vydané územní rozhodnutí, radnice výstavbu u největšího břeclavského sídliště podporuje)



• 1x Lidl, v centru u hlavního tahu



• 1x Billa, v centru u hlavního tahu



• hobby market (retail), nový plánovaný projekt v podzámčí, radnice k němu zatím nevydala oficiální stanovisko

Developer teď usiluje o souhlas vedení Břeclavi se stavbou. Radnice si vyžádala dopravní studii na základě aktuálních dat, kterou developer doložil. Má potvrzovat, že retail výrazně nezvýší hustotu dopravy v centru. „Teď studie putuje ke zhodnocení dopravní komisí města,“ poznamenal Matuška. Jednat má ještě v listopadu.

Břeclavan Libor Stránský se obává dalšího zhuštění dopravy. „Autem přes centrum do Poštorné jezdím, jen když je to nutné. Když nedávno uzavřeli silnici u kostela, cesta ve frekventovanou hodinu s dětmi do školky a zpět trvala dvě a půl hodiny!“ uvedl muž k problému. Nelíbí se mu ani počet obchodů v centru. „Zasekat území kolem zámku supermarkety je ostuda města. Možností nakoupit si věci mají hobíci v Břeclavi víc než dost,“ míní.

O novém hobby marketu v břeclavském podzámčí se hlasitě diskutovalo již před více než deseti lety, kdy zastupitelé odhlasovali úpravu územního plánu, což umožňovalo postavit v lokalitě obchod s prodejní plochou nad dvanáct set metrů čtverečních.

Jak už Deník informoval, v Břeclavi má vyrůst i nový Penny Market. A to v části Charvátská Nová Ves. Tímto projektem, jenž má naopak odlehčit dopravě v centru, se mají brzy znovu zabývat zastupitelé, kvůli potvrzení směny pozemků. Investor již má vydané územní rozhodnutí. Vedení radnice tuto výstavbu podporuje. „Co a jestli má nahradit současný Penny Market nevíme, zatím máme pouze informace, že by mělo jít o druhou prodejnu ve městě,“ řekl místostarosta Matuška.

Obchodní zázemí podle místních v blízkosti největšího břeclavského sídliště Na Valtické chybí. Vedení města se dohodlo na tom, že dojde k úpravě prostor kolem obchodního centra do podoby „parkových“ úprav. Investor na to městu přispěje částkou půl milionu korun.