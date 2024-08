Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková uvedla, že podepsání smlouvy se zhotovitelem studie předpokládají v září. „Dokončení technické studie předpokládáme v polovině příštího roku," sdělila.

Velkopavlovický starosta Petr Hasil vidí velké plus ve zlepšení obslužnosti Velkých Pavlovic a širokého okolí. „Ať s ohledem na podnikání, tak i na turismus," podotkl nedávno. V současné době musí tamní obyvatelé sjíždět z D2 u Hustopečí nebo v opačném směru u Podivína.

Nový nájezd má pomoci také Hustopečím, kde je nyní na průtahu městem hlavně ve špičkách silný provoz. „Doprava nestojí, ale bývá to jednolitá dlouhá šňůra aut. Obzvlášť mezi půl čtvrtou a šestou hodinou odpolední. Pak se provoz zase uvolňuje," popsala tamní situaci hustopečská starostka Hana Potměšilová. Například po páteční nehodě na D2 bylo podle ní město zacpané až do devíti hodin večer.

close info Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková zoom_in Nynější nájezdy na dálnici D2 a proluky mezi nimi.

V případě vzniku nového sjezdu u Velkých Pavlovic by část kamionů a osobních aut od Brna pokračovala po dálnici dál a sjela až u právě u Pavlovic.

„Co jsme na radnici, pokoušeli jsme jednat s různými ministry dopravy, jestli by nebylo možné udělat i další sjezd u Hustopečí. Ale bylo by to třeba jen 3,4 kilometru od stávajícího sjezdu. Po čase jsme to vzdali," uvedla Potměšilová. Nyní vedení Hustopečí podporuje myšlenku obnovy projektu sjezdu u Velkých Pavlovic.

Původní návrh mimoúrovňového křížení z roku 2009, kdy silničáři operovali s křižovatkou osmičkového typu, bude podkladem pro novou studii. Zmíněný návrh vyvolal zásah do stávajícího mostu, po němž vede silnice II/421.

„Vzhledem k tomu, že v nedávné době prošel zmíněný most rekonstrukcí, je žádoucí, abychom do jeho konstrukce, pokud možno, nezasahovali. Nová konstrukce nebo zásah do stávající by znamenaly podstatné navýšení ceny budoucí stavby," zmínila mluvčí Trubelíková.

Výsledek studie zástupci Ředitelství silnic a dálnic předloží Centrální komisi ministerstva dopravy ke schválení. Pak může pokračovat příprava projektu. „Pokud nenastanou problémy v navazující přípravě stavby nové mimoúrovňové křižovatky, například při povolování záměru, mohli bychom stavbu zahájit zhruba v roce 2030 až 2031," odhadla Trubelíková.

Někteří Velkopavlovičtí se obávají nárůstu osobní i nákladní dopravy ve městě. I starosta Hasil přiznal, že se zabývali možnými negativy, která sjezd přinese. Nemyslí si však, že by sjezd z D2 zapříčinil zvýšení intenzity dopravy.

„A pokud ano, nebude to nijak radikálně. Sousední Velké Bílovice jsou na tom hodně podobně jako Velké Pavlovice a nezaznamenal jsem, že by řešily závažné problémy s dopravou," konstatoval už dříve Hasil.