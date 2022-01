Tato choroba vinné révy se do České republiky rozšířila zřejmě z Rakouska. Zatím na ni není lék. „Je to problém, který jde z jihu nahoru. Výskytů bude do budoucna pravděpodobně více,“ tvrdí Půček.

Pracovníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského chystají mimořádná opatření, aby nynější ohniska choroby zlikvidovali a zabránili dalšímu šíření. „V zamořené zóně, to znamená dotčená vinice a přilehlé okolí do padesáti metrů, bude zřejmě v únoru nařízená likvidace pozitivně testovaných rostlin, pravidelné sledování přenašeče brouka kříska révového a ošetření rostlin vinné révy,“ oznámila mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Opatření budou rozpracovaná a dokončená na základě středečního jednání se zástupci ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. „Nařizování likvidace pozitivně testovaných rostlin předpokládáme v únoru. Během zimního období nehrozí žádné další šíření zlatého žloutnutí révy vinné," ujistila Kršková.

NIČENÍ ROSTLIN

Výrazným opatřením proti šíření zlatého žloutnutí je podle Krškové omezování šíření kříska révového. „Z vinic a jejich okolí se musí odstranit rostliny, které jsou hostitelé přenašeče, zejména plané rostliny révy, plamének plotní, lísky, olše, pajasany a vrby,“ vyjmenovala mluvčí. Opatření potrvají dva roky. Teprve poté bude možné je zrušit, když z vymezeného území zlaté žloutnutí zmizí.

Příští týden se mají vinaři o této chorobě a výskytu na jihu Moravy dozvědět více. „Je to něco nového. Nevíme, co nám to může přinést. Určitě ale využijeme všechny prostředky, které nám doporučí,“ řekl například vinař Jan Stávek z Němčiček na Břeclavsku.

V posledních letech vinaře trápí i choroba Esca, která je také neléčitelná a ničí celé plochy vinic. „Je to hodně o klimatických podmínkách. Tyto révové choroby se začaly objevovat především při období sucha, což byly hlavně roky 2015, 2016, 2017. Nyní réva není tolik stresovaná, začalo více pršet,“ zmínil Stávek.

Podle něj na tom ale nejsou jihomoravští vinaři tak špatně jako třeba v částech Francie. „Například v Bordeaux, kde mají s některými odrůdami obrovský problém,“ upozornil Stávek.

Rozsah výskytu zlatého žloutnutí budou odborníci zjišťovat v okolí už potvrzených výskytů i letos.