V Břeclavi se hovoří o řetězcích Kaufland nebo Lidl. Ve hře je také otevření dalších menších provozoven jako je zámečnictví. Nejvíce skloňovaným je však zbudování hobby marketu. Ten by podle všeho mohla provozovat společnost Hornbach či Mountfield. „Investor si je vědomý toho, o čem se u nás stále mluví. Lidem zkrátka hobby market nebo provozovna tohoto typu ve městě chybí. Vzhledem ke kupní síle a dojezdové vzdálenosti nepřipadá v úvahu otevření velkého hobby centra. Ta jsou již soustředěná v Hodoníně a v Brně,“ upřesnil pro Deník Rovnost břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Břeclav je podle jeho slov posledním z dřívějších okresních měst, kde nemá svoje zastoupení Kaufland. „Každoročně nás zástupci společnosti oslovovali s tím, zda by u nás nemohli svůj obchod zbudovat. Zájem měli o areál cukrovaru, což vzhledem k poloze ve středu města nepřipadá v úvahu. Poloha, o které se nyní hovoří, tedy při výjezdu z města poblíž nákupního areálu, je dle mého ideální,“ nechal se slyšet Pěček.

Rozšiřovat a rozvíjet by se mohly i areály společností Linde + Wiemann či Arens. „Obě dodávají pro automobilový průmysl s přímým napojením na fabriky na Slovensku a Maďarsku. Takto by areál, který investor vlastní, získal plné využití,“ zmínil starosta.

Místní nápad vítají. Jedním dechem však dodávají, že je nutné vyřešit potíže s dopravou. Ty má Břeclav dlouhodobé. „Především hobby market bych uvítala. Nyní jezdíme do Hodonína nebo do Brna. V Břeclavi by se určitě uživil. Místo na periferii města mi připadá dobré. Rozhodně lepší než kdysi, když se uvažovalo o hobby marketu v areálu bývalé Tranzy. Ale nemění to nic na tom, že dopravy jednoznačně přibude. Zajímalo by mě, jak to vypadá s bypassem?“ okomentovala například Břeclavanka Martina Tománková.

Právě dopravní situace je jedou z věcí, kterou se investor zavázal zabývat. „Přislíbili, že by bypass, tedy posilující silnici ke stávajícímu kruhovému objezdu, na vlastní náklady vystavěli,“ poznamenal Pěček.

Původní kruhový objezd, který vznikl společně s prvním obchodním areálem v roce 2007, svůj účel neplní. „Během let se stal překážkou pro plynulý provoz ve městě, protože jeho vytíženost výrazně vzrostla,“ doplnila mluvčí města Jana Pelcová.

Za sympatickou považuje myšlenku využití pozemků investora také Miroslav Tomek z nedalekého Lanžhota. „Nemyslím si, že by v areálu přibylo lidí. Naopak. Domnívám se, že by se rozptýlili. Někteří by se vydali do Tesca, jiní do nových provozoven. Pokud by mezi nimi byl Hornbach či Mountfield, nebyl bych proti. Naopak. Namísto do Hodonína bychom s manželkou vyráželi raději do Břeclavi. Přece jen bychom to měli blíž,“ zareagoval muž.