Stavby z precizně zpracovaného a odolného kompozitního dřevěného materiálu nebo prefabrikovaných prvků dávají možnost dostat se za hranice běžného využití dřeva jako stavebního materiálu. Umožňují stavět pevné, stabilní, současně lehké konstrukce a dosahovat větších délek a výšek staveb, a to bez komplikovaného zaměřování, specializovaných prací nebo nákladného vybavení. Významnou roli pak hraje i ekologická stránka tohoto řešení výstavby. „Jde o to, že v případě masivního dřeva se jedná o obnovitelný zdroj, což samo o sobě zaručuje šetrnost k životnímu prostředí. V principu jde také o to, že dřevo jako takové do sebe v průběhu svého růstu vstřebává a ukládá oxid uhličitý z okolí. Právě recyklací a opakovaným používáním takovýchto stavebních prvků se pak prodlužuje doba uložení uhlíku, a to proto, že nedochází k jeho zpětnému uvolňování do okolí. To opět přispívá ke snižování ekologické zátěže planety,“ vysvětlil Václav Šíma ze stavebního oddělení Penny.

Nová prodejna v ulici Na Valtické v Břeclavi má prodejní plochu 831 metrů čtverečních, zákazníci budou mít k dispozici 95 parkovacích míst a součástí prodejny je i řeznictví.

Další prodejny, které Penny v tomto roce otevřelo, se nacházejí v Praze Štěrboholech, Ústí nad Labem, Kolíně a Olomouci. Do konce roku pak Penny plánuje otevřít prodejny mimo jiné ve Skutči, v Přibyslavi nebo na Praze Luka. Do konce tohoto roku společnost plánuje mít více než 410 prodejen.