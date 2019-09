Moravský Žižkov – Obyvatelé Moravského Žižkova se poprvé podívají do nově postavené budovy obecního úřadu a opraveného kulturního domu. Při příležitosti oslav Den pro dědinu, které startují odpoledne.

Přímo v centru postavili nový obecní úřad v Moravském Žižkově, propojili ho s kulturním domem. Poprvé se do něj lidé podívají v sobotu při Dni pro dědinu. | Foto: obec Moravský Žižkov

Z nevyhovující staré budovy do nové. A rovnou do centra obce. Starosta i úředníci už se připravují na stěhování. „Čekáme jen na kolaudaci, která by měla být hotova během září,“ sdělil první muž obce Josef Osička.