Nový život: Přehled velikonočních akcí i novinky na zámcích

Břeclavsko – Kam se vydat o prodlouženém velikonočním víkendu na Břeclavsku? Nový život má tipy pro čtenáře. Na svátky se již vrátily zpět do regionu ze Spojených států amerických malérečka Marie Švirgová z Lanžhota a výtvarnice Dagmar Benešová z Břeclavi. Švirgová měla i projev v sídle Spojených národů. Co za zvyky z Podluží ukazovaly vyslankyně folkloru ve Washingtonu a New Yorku? I to se dočtete ve čtvrtečním vydání Nového života.

Týdeník Nový život vychází na Břeclavsku každý čtvrtek. Nyní v nové atraktivnější podobě s vyšším počtem stran. Ilustrační foto.Foto: Deník / Hrabal Michal

Na hradech a zámcích začínají novou sezonu. Jaká bude ta v Lednici? Projdou se návštěvníci i podzemím pod palmovým skleníkem? V rozhovoru odpovídá kastelánka Ivana Holásková. „Nový návštěvnický okruh by byl jistě zpestřením nabídky na zámku. V budoucnu může přilákat další tisíce turistů i místní," řekl redaktor Nového života Michal Hrabal. Jak policie řeší nedávné napadení lékařky a zdravotních sester v břeclavské nemocnici příbuznými pacienta se také dozvíte na stránkách nového čísla týdeníku.

Autor: Redakce