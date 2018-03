Nový život: Stalking na Břeclavsku i pirát z Podivína

Znojmo – Cenu The Akademia Music Award v kategorii nejlepší heavy metalový song za měsíc březen získala v Los Angeles za svoji skladbu Pekelný stroj znojemská kapela Ocelot. Informují o tom oficiální stránky akademie. Muzikanti z kapely jsou překvapení. „Mysleli jsme si, že je to fake, ale prověřovali jsme to a asi to bude pravda,“ směje se kapelník Ocelotu Jindřich Novotný.