Břeclav - Odboráři v břeclavském Gumotexu mají od pátku nového předsedu. Stal se jím dosavadní místopředseda odborové organizace s více než šesti stovkami členů Petr Ščuka.

Gumotex | Foto: DENÍK

Ščuka zvítězil v souboji o uvolněný post, na který z osobních důvodu rezignoval Vendelín Pejko. Ščuka dostal během třídenního hlasování odborářů ze všech pěti kandidátů, kteří usilovali o předsednické křeslo, nejvíce hlasů.

„Chtěl bych zlepšit image odborů. Měly by se v rámci Gumotexu více zviditelnit, aby se dostaly více do povědomí zaměstnanců. Mým cílem je také zlepšit informovanost našich členů o dění v podniku. Když nemají lidé informace, vznikají fámy. Musíme lépe využívat podnikový časopis i rozhlasové vysílání,“ nastínil své plány Ščuka.

Rád by rovněž zlepšil komunikaci s vedením firmy. A také zvýšil počet členů odborové organizace, kterých v poslední době ubylo. „Jakým způsobem přesvědčím zaměstnance o užitečnosti vstupu do odborů, to zatím nevím,“ přiznal.

Jedenapadesátiletý Petr Ščuka pracuje v Gumotexu už třiatřicet let. Místo samostatného technologa v divizi pryže a plasty ale brzy opustí. Funkci předsedy odborové organizace bude totiž stejně jako předchůdce vykonávat jako uvolněný.