Břeclavsko – První kolo senátních voleb na Břeclavsku vyhrál Jan Hajda z ČSSD. Získal 26,57 procenta hlasů. Ve druhém kole vyzve současný senátor kandidáta KSČM, starostu Tvrdonic Zdeňka Tesaříka, kterého podpořilo 18,17 procenta voličů. Třetí skončil lidovecký kandidát Richard Zemánek s 10,85 procenta. Kandidáti pravice propadli.

Senátor za břeclavský okres Jan Hajda. | Foto: Petr Sulovský

„Chci poděkovat voličům za důvěru. Už před volbami jsem říkal, že v konkurenci devíti kvalitních kandidátů bych postup do druhého kola považoval za úspěch. I vzhledem k tomu, jak je komunistická strana stále démonizovaná," radoval se z výsledku Tesařík.

Vítěz prvního kola voleb, senátor Hajda, měl v sobotu v podvečer vypnutý mobilní telefon.

„Nejvíc mě překvapil volební výsledek kandidáta komunistů. Nemyslel jsem si, že dostane tolik hlasů. Počítal jsem s druhým nebo třetím místem, ale s tím, že přede mnou bude případně kandidát ODS," komentoval výsledky prvního kola Zemánek.

„Děkuji všem voličům, se třetím místem jsem spokojený. Je to příslib do budoucna," pokračoval kandidát lidovců, kterému ale chybělo k postupu do druhého kola propastných 2204 hlasů.

Kandidáti pravicových stran dopadli ještě hůře. Pavel Procházka z ODS získal 10,22 procenta hlasů, Miroslav Volařík (nezávislý s podporou Konzervativní strany) 7,54 procenta a Luděk Mikulecký (nezávislý s podporou TOP 09/STAN) 7,31 procenta.

„Je to pro mne zklamání, myslel jsem si, že výsledek bude lepší. Potěšilo mě snad jen to, že ve Velkých Pavlovicích a okolí jsem získal až kolem padesáti procent hlasů. Blahopřeji oběma postupujícím, pravicových kandidátů bylo asi moc, hlasy se roztříštily," myslí si občanský demokrat Procházka, který je ve Velkých Pavlovicích starostou.

Podle něj se ve výsledcích voleb projevila nepopulární vládní politika. Stejný názor má i Zemánek. „Nálada, která je ve společnosti, ovlivnila i senátní volby. Navíc bylo vidět, že i do senátu lidé volili stranicky, byť všichni říkají, že je to o osobnostech," konstatoval.

Za zmínku stojí také výsledek nezávislé kandidátky Evy Klimovičové, která s 9,52 procenty hlasů skončila v nabité konkurenci pátá.

Do senátu přišlo na Břeclavsku volit 32,74 procent oprávněných voličů.