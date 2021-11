Směnu pozemků nyní musí schválit radní, a následně na svém zasedání patnáctého prosince i zastupitelé. „Včera jsem podepsal dokumenty, které půjdou na stůl radním. Výkupy jsou konečně domluvené. Majetkové poměry jsme řešili dlouho, bylo to komplikované. Ale už se to řítí do úspěšného konce,“ okomentoval v pátek ráno pro Deník Rovnost místostarosta města Jakub Matuška.

Břeclavští si od výstavby posilujícího bypassu slibují úlevu od husté dopravy ve městě a dlouhých táhnoucích se kolon. „Pozemky nebudeme kupovat, ale směňovat za jiné v téže lokalitě. Prodává se jen krátký asi stometrový úsek. Pokud směnu schválí radní a zastupitelé, budeme se moci vrhnout na projektovou dokumentaci. No a poté se budeme snažit domluvit s Ředitelstvím silnic a dálnic na výstavbě. Vlastníkem komunikace je totiž stát,“ nastínil postup Matuška.

Podle řidičů, které Deník Rovnost oslovil, je výstavba bypassu naprosto nezbytná. „Posilující silnice na Hodonín měla stát už dávno. Jsem rád, že se snad konečně něco začne dít. A věřím, že se toho ještě dožiji. Už jsem v důchodu, ale celý život jsem strávil za volantem. Vůbec nezávidím řidičům, kteří musejí přes ten malý a nevyhovující kruháč denně jezdit,“ okomentoval například Oldřich Valenta z Rakvic.

Štědřejší varianta

Břeclavští počítají s několikamilionovou investicí. Ve hře jsou dvě varianty. „Pozemky chystáme spíše na tu větší, štědřejší. Při nynějších cenách se jen těžko odhaduje výše investice, nicméně domnívám se, že bychom se měli vejít do deseti milionů korun,“ uvedl místostarosta s tím, že pokud by šlo vše tak, jak má, mohlo by se s výstavbou začít třeba už za dva roky.

Podle opozičního zastupitele Jaroslava Války má výstavba bypassu podporu napříč politickým spektrem. „Tohle určitě v zastupitelstvu projde a nenarazí to na nejmenší odpor. Pod to se klidně podepíšu. Víte, doprava ve městě není žádné politikum, to je obrovský problém, před který jsme postaveni, a který musíme začít řešit. Kdysi, když se v této lokalitě prodávaly pozemky, si nikdo nepředstavoval, k jak obrovskému nárůstu dopravy dojde. To nelze nikomu dávat za vinu. Bypass bude dobré řešení, které je potřeba,“ zareagoval Válka.

Kruháč kámen úrazu

Stejný názor má i Břeclavan Zdeněk Řezáč. „Doprava ve městě je katastrofální. A ne jen u Tesca. Kámen úrazu je tam kruhový objezd. Pokud se silnice postaví, určitě to uleví jak okružní křižovatce, tak i provozu v centru,“ myslí si.

Za posun je rád i předseda dopravní komise města a zastupitel Filip Šálek. Jedním dechem však dodává, že vyhráno zdaleka není. „Je fajn,že máme konečně pozemky komplet. Budeme se moci vrhnout na zpracování projektové dokumentace, a pak nás čeká nelehký úkol. Totiž sehnat peníze. Rozhodně nepůjde o malý náklad. V rozpočtu na příští rok se s ničím takovým nepočítá. Tak uvidíme, zda k tomu dojde až v roce 2023 nebo 2024,“ sdělil Šálek.

Podotkl, že současně s výstavbou bypassu může dojít i k výstavbě nového obchodního centra vedle areálu společnosti Linde + Wiemann, nebo k další výstavbě naproti v části areálu společnosti VHS. „Pokud by zde měly vyrůst obchody jako Kaufland, Mountfield, případně prodejna Jednoty, pak nám zde žádný bypass nepomůže. Bylo by nutné umístnění semaforů, což by dopravu ještě více blokovalo. Nové nákupní možnosti by do Břeclavi přilákaly množství lidí jak od Valtic, Lednice, tak i z Velkých Bílovic, Moravského Žižkova a nejspíš ještě i z Moravské Nové Vsi. I okrajové části umějí způsobit kolonu v centru,“ upozornil předseda dopravní komise.