Náročnou rekonstrukcí se Mikulovští zabývají už řadu let. Poslední studie z roku 2018 počítala se dvěma podzemními podlažími, jejichž prostory měly sloužit jako depozitář děl mikulovského sympozia „dílna“, a investicí až sedmdesát milionů korun. Nákladnou opravu však komplikuje podloží a výška spodní vody. „Od této úvahy bylo upuštěno, jelikož jsou v místě složité zakládací podmínky, především spodní voda, které by stavbu významně prodražily. Obsahově se dům měnit nebude, momentálně se zabýváme vypracováním zadání pro projektanta, který na základě toho vypracuje projektovou dokumentaci,“ přiblížil mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.

Jak připomněl, v plánu je vybudovat namísto stávající hasičky novou galerii s depozitářem a knihovnou. „To by v praxi znamenalo, že současná budova městské knihovny by se přemístila do této nové budovy, zároveň by se do nové galerie umístila také díla vzniklá v uplynulých ročnících sympozia "dílna", aby měla důstojné místo k prezentaci,“ sdělil Ryšánek.

Spodní voda

Se zbudováním jednoho podzemního podlaží však radnice stále počítá. Dlouholetým kritikem této myšlenky je například opoziční zastupitel Vojtěch Jedlička. „Spodní voda je zde hodně vysoko, už ve dvou metrech. Náklady na izolaci podzemního depozitáře a další vícenáklady do zajištění dvou starších budov v sousedství, aby se nesesunuly, celý projekt obrovsky prodraží. Tvrdím, že si zakládáme na problémy. Megalomanství vedení města i nadále pokračuje. A zbytečně. Okolo hasičárny je dostatek nadzemních prostor k využití, mohla by zde vzniknout krásná knihovna i s výstavními prostory třeba právě pro díla ze sympozia,“ domnívá se.

Zbudovat depozitář skrytý pod zemí a ještě v centru města nepovažuje za dobrý nápad. „Mnohem rozumnější by podle mě bylo nechat pro depozitář postavit v průmyslové zóně, kde má město svoje pozemky, moderní halu se stabilním prostředím, v níž by bylo možné s díly snadno manipulovat. Práce ze sympozia by tak byly dostupné, a zároveň chráněné,“ nechal se slyšet Jedlička.

Budoucnost hasičské zbrojnice Mikulovské zaměstnává už několik let. Při komunálních volbách v roce 2014 o jejím osudu mohli rozhodnout obyvatelé v rámci historicky prvního referenda. Tehdy se zvažovalo její využití jako tržnice. Referendum však bylo neplatné. Vyjádřilo se v něm totiž jen 19,3 procenta místních.

Chátrající budovy v centru města lituje i Helena Židelová, která kolem denně prochází do práce. „Mrzí mě, že tak krásná a více než stoletá památkově chráněná budova v centru města zbytečně chátrá a nic se s ní neděje. Sledovala jsem již v minulosti její osud, kdy se rozhodovalo, co se s ní stane. Nápad tržnice se mi moc nezamlouval, ale jako nově vybudovaná knihovna s využití pro všechny věkové skupiny k volnočasovým aktivitám ano. Moc bych si přála, aby se z budovy stalo místo, které místní rádi navštíví ve svém volném čase. A taky třeba nabídne čtenářský kroužek či klub pro děti a dospělé,“ zareagovala.