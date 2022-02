Zástupci společnosti tvrdí, že díky standardnímu postupu se celý proces výrazně zpomalí. A tím dojde i k posunutí termínu zahájení řešení neutěšené dopravní situace, která Břeclavany dlouhodobě na výjezdu z města ve směru na Hodonín trápí. „Můžeme ztratit další dva roky díky standardnímu postupu, když jsme mohli jít cestou zkráceného postupu, který je navíc v souladu s legislativou,“ poukázal Fňouka.

Společnost Pentacles Development se totiž zavázala, že v případě schválení pořízení změny územního plánu zaplatí městem zadanou dopravní studii, pořídí projektovou dokumentaci, zajistí stavební povolení a zaplatí a vybuduje posilující silnici, takzvaný bypass, a případně i další opatření vyplývající z výsledků studie. „Provést řízení standardním způsobem doporučila už i rada města, zvrátit se to nedá. Zkrácená verze by zastupitelstvem neprošla. Proces nebude výrazně delší, ovšem jde o velice důležitý krok. A my musíme mít záruky. Přibude schvalování zadání zastupiteli. Zde by se měly pak objevit všechny podmínky, které si klademe,“ osvětlil starosta města Svatopluk Pěček.

Zástupci investora by tytéž body oproti tomu rádi viděli v plánovací smlouvě, kterou s radnicí hodlají podepsat.

Dopravní komise města vydala řadu doporučení. Tím nejzásadnějším je právě zpracování dopravní studie, která má řešit celou oblast od kruhového objezdu až po zástavbu v místní části Stará Břeclav. Stejně tak i napojení na budoucí prodloužení Stromořadní ulice a vazbu na další rozvojové plochy.

Ve hře jsou také zelené střechy či stěny budoucích obchodů či výsadba velkokorunných stromů na přilehlém parkovišti. „Byli bychom rádi, aby to, co dopravní komise a komise rozvoje města doporučila, zapracovali ve formě usnesení jako konkrétní bod. A to tak, aby bylo jednoznačné, za jakých podmínek změnu územního plánu schvalujeme. Investora totiž nic nezavazuje k tomu, aby plánovací smlouvu podepsal. To je pouze dohoda mezi radnicí a investorem, která být může, ale taky nemusí,“ zdůraznil předseda dopravní komise a opoziční zastupitel Filip Šálek.

Opakovaně vyjádřil svoje obavy z dalšího zhoršení dopravní situace ve městě. „Nemyslím si, že je namístě argument, že by výstavba logistického centra, které by obsloužilo denně řekněme třicet kamionů, byla horším řešením. Rozhodně by areál nebyl tak vytížený jako nyní, když sem budou celý den přijíždět a odsud odjíždět stovky až tisíce aut za nákupy,“ upozornil předseda dopravní komise.

Výkonný ředitel společnosti Pentacles Development se naopak domnívá, že dojde k rozptýlení zákazníků navštěvujících stávající nákupní zónu u Tesca. „Ke zhoršení dopravy nedojde. Původní plán, tedy rozšíření výroby, by měl za následek větší zatížení dopravy, ale také nárůst hluku, znečištění ovzduší či půdy. Pochopitelně, že by výstavba logistického centra nebo rozšíření výroby pro nás byly snazší, ostatně vjezd do areálu je nyní dostatečný. Týdně však sousedním areálem projede dvě stě padesát kamionů. Poté by to mohl být i více než dvojnásobek, tedy pět set padesát nákladních aut. K tomu musíme připočítat dodávky a tři sta zaměstnanců střídajících se několikrát denně v třísměnném provozu,“ argumentoval čísly Fňouka.

Podle Šálka by však do nového areálu, v němž by mohl vyrůst řetězec s potravinami Kaufland či Lidl a hobby market Mountfield nebo Hornbach, dorazilo i množství lidí, kteří nyní míří za nákupy kupříkladu do nedalekého Hodonína. „A všichni tihle lidé by pak projížděli jak přes kruhový objezd, tak i přes novou křižovatku. Už nyní je kruhový objezd špuntem při výjezdu a vjezdu do města. Nejsem přesvědčený o tom, že dopravě v těchto místech pomůže další křižovatka,“ uzavřel Šálek.

Fňouka je přesvědčený, že nové obchodní centrum zákonitě neznamená zhoršení dopravy na výjezdu z města. „Jsou stovky Břeclavanů, kteří pravidelně jezdí za nákupy do hodonínského Kauflandu. Ti by v budoucnu nakupovali doma v Břeclavi a kruhový objezd už by nezatěžovali. Každopádně souhlasím s tím, že samotná řízená křižovatka není řešením. Proto jsme připraveni udělat seriózní studii a zohlednit její výstupy v řešení dopravy. Navíc jsme připraveni zaplatit zkapacitnění kruhového objezdu formou bypassu," zdůraznil znovu.