„Máme už stavební povolení a připravený projekt. V nejbližší době se vydáme za náměstkem hejtmana pro sociální oblast Markem Šlapalem. Uvidíme, jestli kraj projekt podpoří,“ nastínil plány ředitel G-centra Pavel Rous.



Pokud by se kraj k přístavbě postavil negativně, muselo by rozhodnout mikulovské zastupitelstvo, zda se mu investice vyplatí. „Jde o částku v řádech desítek milionů korun. Současnou kapacitu sedmačtyřiceti míst pro klienty v pobytových službách by přístavba navýšila o dalších asi šedesát lůžek,“ řekl Rous.