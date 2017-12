O promítání filmů stojí lidé i v mrazu

Jižní Morava – Manželé Dvořákovi ze Znojma jsou milovníky filmů. Užívají si je především ve znojemském kině Svět, ale vyzkoušeli si také, jaké to je zažít promítání pod širým nebem v zimě. „Je to vskutku nevšední zážitek. Člověk je zamotaný s partnerkou pod dekou, popíjí svařák a od úst mu jde pára,“ popisoval Jaroslav Dvořák.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Znojemská Beseda pořádá adventní promítání filmů už třetím rokem. Vždy dvakrát v týdnu – ve středu a v neděli. Poslední film tak viděli diváci na Masarykově náměstí právě včera. „Když jsme v zimě začínali, nebyli jsme si jistí, jak na to lidé zareagují. Když jsme pak viděli, že chodí a nosí si svoje deky, moc nás to potěšilo. Nejvíce táhnou české filmy. Když jsme dávali Pelíšky, zněly publikem hlášky ještě předtím, než je herci řekli,“ všiml si ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

Na pořádání zimního promítání, které láká desítky diváků, se podílí znojemské kino Svět. „My dodáváme filmy, jedna agentura poskytuje techniku a vše další organizuje Beseda. Je to zajímavé zpestření adventu,“ řekl šéf znojemského kina Miroslav Střihavka.

Kam zajít na film:∙ Břeclav: Kino Koruna – 300 míst

∙ Hodonín: Kino Svět – 311 míst

∙ Kyjov: Kino Panorama – 258 míst plus čtyři pro vozíčkáře

∙ Znojmo: Kino Svět – dva sály: 161 míst ve velkém, 100 v malém



Podle vedoucího Střihavky si lidé na veřejná promítání, která až na výjimky nabízejí už jen města, cestu stále nacházejí. „Kdybych kino srovnal s pivem, je to jako kdyby někdo popíjel lahvové pivo doma nebo šel s kamarády na čepované do hospody. Je to prostě společenská záležitost. Lidé mají možnost si po filmu třeba ještě spolu sednout a popovídat si,“ vyzvedl.



Na nezájem si nestěžují ani v kyjovském kině Panorama. „Máme nové sedačky a diváci si tak užívají většího pohodlí. Měsíčně nás navštíví asi dva tisíce lidí. Táhnou zahraniční filmy, především horory, ale také české komedie a pohádky,“ informovala vedoucí kina Petra Kyselková.



Také lidé z Břeclavi si na lákavý film do digitalizovaného kina rádi zajdou. „I u nás mohou diváci sledovat film třeba s popcornem nebo nápoji. Táhnou české filmy, fantasy a filmy ve 3D,“ vyjmenoval provozovatel kina Luděk Kabelka.



Že se stále najdou nadšenci, kteří jsou za dobrý film na velkém plátně s kvalitním zvukem ochotní utratit své peníze, potvrzují i manželé Dvořákovi ze Znojma. „Kino milujeme, a proto přátelům občas dáváme jako dárek lístky na nějaký pěkný film,“ zmínil Jaroslav Dvořák.