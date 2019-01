Hustopeče, Brno – To čekal asi jen málokdo. Jihomoravský hejtman Michal Hašek projevil zájem o převzetí Městské nemocnice Hustopeče do správy kraje. Ten se tak podle všeho zúčastní výběrového řízení na provozovatele ztrátového zařízení, jehož se chce radnice zbavit. Proto ho nabídne k pronájmu.

Ilustrační foto. | Foto: Dagmar Humpolíková

Podle mluvčí krajského úřadu Denisy Kapitančikové hejtman reaguje na aktuální situaci, kdy město Hustopeče nezvládlo manažersky řízení nemocnice. „Namísto hledání nových schopných manažerů chce nyní nemocnici předat k provozování jinému subjektu, zřejmě dle jejich úvah soukromému. Této situaci chce Jihomoravský kraj čelit zachováním veřejnoprávního charakteru provozovatele. Kraji nejde o zisk, ale o garantování zdravotnictví pro občany Hustopečska," uvedl Hašek.

O hustopečské nemocnici byla řeč i na čtvrtečním zasedání rady kraje. Žádné konkrétní usnesení na něm ale radní nepřijali. „Dokáži si v Hustopečích představit péči na úrovni krajských zdravotnických zařízení. Otázka je, jaké budou podmínky pronájmu. Podle nich teprve zvážíme, zda do vyhlášeného výběrového řízení jít, či nikoliv," řekl krajský radní Jaroslav Parolek, který je zároveň místostarostou města Břeclavi s momentálně jedinou krajskou nemocnicí v okrese.

S městem nejednali

Starosta Hustopečí Luboš Kuchynka se podivil nad tím, že zveřejnění zájmu kraje nepředcházela žádná jednání s vedením města, které je zřizovatelem nemocnice. „Nelze k tomu prozatím konstatovat nic jiného než to, že jednání hejtmana vneslo do procesu určité osvěžení či přidalo na zajímavosti. Budeme čekat, co z úvah kraje vyplyne a svým způsobem neskrývám zvědavost nad tím, jakým směrem se záměr kraje bude ubírat," vyjádřil se Kuchynka.

Podle něj po celou dobu několikaletého boje města za zachování nemocnice neprojevil kraj o zařízení žádný zájem, spíše naopak. „Při mém posledním osobním jednání s hejtmanem se Michal Hašek vyjádřil v tom smyslu, že rozhodnutí o zachování či zrušení nemocnice jsou výhradně záležitostí města, a že se v tomto směru nebude nijak angažovat. Naopak upozornil na to, že si pohlídá, aby hustopečská nemocnice neměla u VZP lepší smluvní podmínky než krajské nemocnice," tvrdil hustopečský starosta.

S případnou účastí krajské společnosti v chystaném výběrovém řízení ale nemá problém. „Může se přihlásit kdokoliv," prohlásil Kuchynka.

Město převzalo nemocnici do své správy od roku 2001, poté, co stát přišel s plánem na její přeměnu na léčebnu pro dlouhodobě nemocné. V posledních letech ovšem končilo její hospodaření v minusu. „V loňském roce činila provozní ztráta nemocnice necelých osm milionů korun," upřesnil tajemník městského úřadu Pavel Michalica.

Hustopečští zastupitelé se proto rozhodli nemocnici pronajmout. Prvním krokem byla již uskutečněná změna právního statutu z příspěvkové organizace města na akciovou společnost.