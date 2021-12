Na Deník Rovnost se se svou stížností obrátil Zdeněk Bukva starší, který obývá domek po rodičích právě ve Hřbitovní ulici. Vadí mu, že o plánovaných výsadbách netušil do okamžiku, než začali dělníci hloubit díry do trávníku před jeho domem. „Nikomu nedali vědět. Přitom kupříkladu já tady mám zasazené tři ibišky. Nejsou to keře, vypěstoval jsem si je jako stromy. A oni mi sem chtějí přidat dvě okrasné hrušně. Měli v plánu jeden strom zasadit i do zatáčky. To jsem jim rozmluvil, vždyť by nebylo vidět,“ ukazoval přímo na místě sedmdesátník.

V rohovém domě ve Hřbitovní ulici žije odmalička. „Podívejte se na tu cestu. Copak to je cesta hodná místa, kudy projíždějí lidé na hřbitov? Copak je důstojná? Pieta a úcta k zemřelým jim zřejmě na radnici nic neříká, ale hlavně, že sázíme stromy, kam se dá. Radnice si s námi dělá, co chce. Jejich argument je, že chtějí, aby to ve městě vypadalo jako dřív. Dobře, jenže to tady nevedla kanalizace, elektřina a plyn,“ kroutil hlavou naštvaný důchodce.

Pozemky před domy jsou ve vlastnictví města. „Ovšem většina z nás se o ně desítky let stará. Sečeme trávu, sázíme zde květiny, keře. Myslím si, že je slušnost alespoň informovat obyvatele přímo o tom, co se chystá. Kdyby stromy raději než před domy sázeli do nedalekého parku,“ navrhl Bukva, který by si rád mezi ibišky zřídil vjezd do dvora a stání pro auto.

O výsadbách nevěděl ani Starobřeclavan Vít Martinec, který bydlí o několik ulic dál. „Bohužel, stávající radní moc informací občanům nesdělují. O vysazování jsem se dozvěděl až tehdy, když začali stromy a keře sázet,“ přitakal.

Listí padající do rýny

Zahradní architektka a garantka projektu Ilona Vybíralová připustila, že se na radnici obrátili s námitkami tři občané. Radní města pak schvalovali změny oproti projektu. „Pokud šlo o relevantní důvody, kvůli kterým s výsadbou nesouhlasili, snažili jsme se najít shodu. Čímž ovšem není kupříkladu listí padající do rýny. Pan Bukva je přesvědčený, že jeho ibišky jsou stromy, ale jde pouze o keře ve stromovitém tvaru, které nikdy nesplní úlohu stromu,“ vysvětlovala architektka.

Dva stromy nakonec na travnatém pásu podél jeho domu růst budou. „Jsme vděční lidem, že se o pozemky starají zodpovědně. Ovšem konkrétně v případě pana Bukvy, kdy je dvorek vydlážděný, jsou právě ty tři ibišky jedinými dřevinami u domu. A to je málo. Dříve bývala Stará Břeclav daleko zelenější, stromy rostly i v soukromých zahradách. Tam je nikomu nasadit nemůžeme, tak se chybějící zeleň snažíme doplnit do zástavby alespoň tímto způsobem,“ osvětlila Vybíralová.

Zásadní zastínění

Cílem je podle ní snížit důsledky nepříjemného faktu, že se Břeclav nachází v nejsušší části republiky. „V takových podmínkách je nelehké vypěstovat strom. Přitom jde o bezesporu nejlevější klimatizační jednotku, která vytváří ve městech naprosto zásadní zastínění,“ uvedla zahradní architektka a autorka návrhu ozelenění města.

Představitelé města nesouhlasí s tvrzením, že by obyvatelé o výsadbách nevěděli. „V srpnu jsme informovali o akci na webových stránkách města, na sociální síti Facebook i v měsíčníku Radnice. Už začátkem srpna pak instalovali pracovníci Technických služeb města v Lidické ulici, kde projekt startoval, velké informační panely o tom, co se chystá. A to včetně názvů ulic, kterých se ozelenění bude týkat. Byla tam uvedena i Hřbitovní ulice,“ okomentovala mluvčí radnice Jana Pelcová.

Vznikly podle ní i letáky, které vkládala zahradní architektka do schránek obyvatel v jednotlivých ulicích, kde výsadby započaly. „Pokud má někdo výhrady k tomu, co se před jeho domem děje, je ideální, aby architektu Vybíralovou kontaktoval a dohodli se spolu. Veškerá výsadba se dotýká pouze pozemků města, ale samozřejmě chceme, aby vše proběhlo také ke spokojenosti občanů,“ vyzvala Pelcová.