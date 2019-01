Břeclav – Společnost Fosfa po ocenění v národní soutěži o obal roku o sobě dala se svým obalem pro výrobky Feel Eco velmi výrazně vědět i ve světovém klání.

Břeclavská společnost Fosfa získala světové ocenění za svůj obal Feel Eco. | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

„Na základě úspěchu v národní soutěži nás nominovala porota českého Obalu roku do mezinárodní soutěže, kde jsme získali ocenění,“ sdělil obchodní manažer Fosfy Michal Herůfek. Konkurence byla velká. Země z celého světa poslali do soutěže celkem 278 obalů. Obal pracího prášku Feel Eco se nejdříve dostal mezi sedmdesát nejlepších obalů. Už za to si vysloužil cenu. Ze všech kategorií se pak udělal další výběr těch úplně nejlepších. „Získali jsme bronzovou plaketu za trvale udržitelný rozvoj,“ pochlubil se Herůfek zvláštním oceněním. Jak dodal, porotu zaujalo netradiční řešení obalu.

„Je tam unikátní systém výklopky, která umožňuje dávkovat produkt přesně podle toho, kolik je ho potřeba. Pak i ekologický aspekt výrobku a také že je obal z plně recyklovatelného materiálu,“ zdůraznil manažer. Jak říká, toto ocenění znamená velký úspěch pro celý projektový tým, který se na výrobě obalu podílel.