Budou, nebudou, budou, a nakonec přece jen raději nebudou. Řeč je o události roku pro všechny příznivce folkloru, o krojovaných hodech na Břeclavsku, Hodonínsku a v některých brněnských městských částech.

Zatímco v Horních Bojanovicích, Hlohovci či Přítlukách na Břeclavsku se srpnové hody uskuteční podle tradičního a zažitého scénáře, v Dolních Dunajovicích, Kloboukách u Brna, Novosedlech a ve Vrbici na Břeclavsku je kvůli obavám z možného šíření koronaviru zrušili.

V Prušánkách na Hodonínsku či Velkých Pavlovicích na Břeclavsku si záštitu nad nimi zase převzala pouze krojovaná chasa. A svým rozhodnutím tak rozdělila obyvatele na dva tábory. Ty, kteří jsou proti konání hodů a pak ty, kteří chtějí, aby se uskutečnily. „Rada konání hodů nedoporučila. Chasa se toho tedy ujala sama s tím, že hody budou. Konalo se několik vstřícných a konstruktivních jednání, kde krojovaní zdůraznili, že veškerou odpovědnost berou na sebe. Vzali to velice zodpovědně. My jako obec je technicky podpoříme,“ přiblížil prušánecký starosta Lubomír Zahradník.

Jak to bude s krojovanými hody v kraji?



BRNO – ve většině brněnských městských částí se hody uskuteční, konat se nebudou pouze Vavřinecké hody v Brně-Komíně, v červenci pak krojovaní zrušili i Přízřenické hody



BŘECLAVSKO – hody se neuskuteční ve Vrbici, Novosedlech, Kloboukách u Brna a Dolních Dunajovicích



HODONÍNSKO – vedení Prušánek hody nedoporučilo, převzala nad nimi záštitu chasa



ZNOJEMSKO – tradiční posvícení se o víkendu uskuteční v Plenkovicích i Šatově

Polovina obyvatel je podle něj pro konání hodů, druhá zase proti. „Je to u nás rozdělené jako asi nyní všude. Někdo říká, že obavy jsou zbytečné, jiní zase, že se za určitých podmínek a dodržení hygienických opatření hody konat mohou. Myslím, že horké hlavy už ale vychladly a lidé to berou tak nějak v poklidu. Pokud by mělo pršet, hody o víkendu pochopitelně nebudou,“ řekl Zahradník.

Obdobná je situace i ve Velkých Pavlovicích. Tamní radnice i pořádající Tělovýchovná jednota Slavoj Velké Pavlovice konání hodů, které se také uskuteční o tomto víkendu, nepodpořila. „Dali jsme od toho ruce pryč. Chápu krojované, že se chtějí bavit a že obavy z koronaviru nemají. Nicméně oni zase musejí pochopit nás. My na úřadech jsme jako fotbalisté na hřišti. Pokud se něco stane, jsme první na ráně a slízneme to právě my. Držím jim palce, aby to vše dobře dopadlo. Když už letos hody, byl bych spíše pro variantu jednodenní,“ zareagoval velkopavlovický místostarosta Petr Hasil.

Někteří místní mají dojem, že se chasa postavila městu a Slavoji na truc. „Měli by rozhodnutí hody nepořádat respektovat. I já jsem chodila v kroji, vím, jak je to pro ně důležité. Tenhle rok je však jiný než ty ostatní,“ okomentovala žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce ho však zná.

Jiní krojované zase podporují. „Všechna koupaliště praskají ve švech, v kdejakém marketu je narváno a to nevadí? Fandím lidem, kteří se do hodů dali, vždyť to pro ně bude hlavně hodně starostí a odpovědnosti,“ napsala k události Velkopavlovické krojované hody a hodky 2020 Ludmila Řádková.

Krojovaní se podle svých slov rozhodli hody pořádat i na základě kladného stanoviska břeclavské hygieny. „Jsme přesvědčení, že při dodržení určených hygienických podmínek jsme schopní zajistit řádný průběh. Pohled na velkopavlovické kroje i program hodů přináší radost a hrdost na naši tradici mnoha lidem, pro které jsou hody nejlepší událostí roku. Z hlediska udržení obliby a zájmu o hody mezi mladými považujeme kontinuitu této tradice za velice důležitou,“ zdůvodnila za krojované Terezie Hiclová.

Chasa už má jasno i v dodržování nutných hygienických pravidel. „Při vstupu do areálu a v průběhu zábavy bude k dispozici dezinfekce. Víno při sólech budeme rozlévat výhradně do vlastních skleniček nebo do jednorázových plastových koštovaček,“ zdůraznila Hiclová.

Popíjení z jedné flašky, které bývá při sólech zvykem, řešili i Hornobojanovičtí. „Koštovačky na sóla si přineste buď vlastní, nebo dostanete plastovou,“ napsali z chasy rovnou k programu hodů, které se v obci uskuteční už tento víkend.

Krojovaní shodně poukazují také na fakt, že například koncerty jejich pořadatelé neomezují ani neruší. „Jen v našem městě a jeho okolí se koná nespočet akcí, které svým rozsahem hody i převyšují. Například koncert kapely Kryštof v Mikulově, koncerty ve vinařství Sonberk, Hradišťan ve Valticích a podobně. Zrušit jednu akci a ostatním dát volný průběh za nás jednoduše nedává smysl,“ uvedla Hiclová.

V brněnských městských částech se většinou konat hody budou. Nejinak by tomu mělo být i v Líšni. „Na líšeňské hody se jako každý rok moc těším. O to víc, že letos budou možná jediné v okolí. Mám ale obavy, jestli nám je také nezruší. S vládním zákazem nic nenaděláme. Můžu jen doufat. Z nemoci strach nemám. Mluvíme o venkovních prostorách. Pokud budeme dodržovat základní hygienická pravidla, není možnost nákazy tak děsivá,“ podělila se o svůj názor například Alena Stejskalová.

Hody pro nás nejsou jen akcí na tři dny, říká první stárka Hiclová

Zdroj: www.marekmusilfoto.cz/Marek MusilBýt první stárkou a stárkem je pro krojované obrovskou výsadou, ale i zodpovědností. Zvlášť nelehkou pozici mají letos ve Velkých Pavlovicích Terezie Hiclová a Jaromír Hasík. Ustáli negativní postoj tamní radnice i pořádající Tělovýchovné jednoty Slavoj, a rozhodli se tradiční hody uspořádat takzvaně na vlastní triko. O tom, co chasu k tomuto rozhodnutí vedlo, si redakce Deníku Rovnost povídala v exkluzivním rozhovoru právě s první stárkou Terezií Hiclovou.



Proč jste se nakonec rozhodli i přes nevoli spoluorganizátorů hody uspořádat?



Ve Velkých Pavlovicích mají krojované hody a tradice s nimi spojené u mladých velkou hodnotu. Naše kroje a obyčeje jsou hrdostí našich rodičů a prarodičů, kteří mnohé z nás oblékají již od útlého věku. Každoročně u nás jde v hody přes čtyřicet párů krojovaných a obdobně početná skupina mladých se podílí i na dlouhých přípravách. Hody jsou naší součástí už od dětství, není to pro nás jen akce na tři dny. Pro mnohé z nás představují tu nejlepší událost, na kterou se celý rok těší. Jsme skupina mladých lidí scházejících se celé léto kvůli přípravám a společné zálibě, která nás zároveň spojuje. Veškeré přípravy, kroje, i průběh hodů včetně navštěvování těch přespolních se pro nás přes léta stalo srdeční záležitostí. Jestliže pro nás velkopavlovické hody mají takovou osobní hodnotu, proč jít ve stopách ostatních obcí, kde se hody zrušily ze strachu? Nechci podceňovat rizika koronaviru, ale když to řeknu neformálně - to by se potom člověk musel bát jít i do obchodu…





Neobáváte se negativních reakcí místních? Cítíte z jejich strany podporu?



Ve výsledku mají na konání veřejných akcí největší vliv vládní nařízení, a těch se také budeme nadále řídit. Uděláme všechno pro to, aby byly splněny veškeré podmínky mimořádného opatření. V našem regionu se koná nespočet akcí, které hody návštěvností často převyšují - nevidíme potom důvod vzdávat se tradiční události, která má pro spoustu z nás tak velkou osobní hodnotu. Stále se k nám sjíždí turisté z celé republiky a zodpovědnost je na každém z nich. Uspořádání letošních hodů kvůli ztrátě obou spolupořadatelů, a navíc čtrnáct dní před samotnou akcí, je pro nás velmi časově, psychicky, i finančně náročné, ale přesto stále reálné.

Troufám si říct, že tento rok se na přípravách hodů podílí obzvlášť zdatná skupinka krojovaných, na které je ve velké míře spoleh, a bez nichž bychom to nezvládli. Stejně tak pro nás má obrovský význam podpora našich rodičů, kteří jsou ochotní nám se vším pomáhat a stojí při nás. Ve velké většině jsme se od lidí zatím setkali jen s pozitivními reakcemi. Píšou a volají nám, že nás podporují, a to nám dodává spoustu energie.



Co varianta jednodenních hodů, o které hovořil místostarosta Petr Hasil?



Samozřejmě jsme zvažovali i tuto variantu, ovšem dokud je v našich silách uspořádat dny tři, budeme si za tím stát a uděláme pro to vše, co je v našich silách.