Zubař Vítězslav Kučera je v Pohořelicích dva a půl roku. Pracuje na tamním zdravotním středisku. „Přišel jsem, protože jsem pracoval jako zaměstnanec a chtěl se osamostatnit. V Pohořelicích nejenže byla volná ordinace, město mi ji navíc vybavilo. Dali mi křeslo, rentgen,“ popisuje výčet zařízení mladý zubař.

Zařízení patří městu, ordinaci má pouze pronajatou, bez této pomoci by si však musel opatřit nejen prostory, ale i zubařské vybavení, jehož cena by se vyšplhala do miliónů. „Takhle jsem si nakoupil akorát nějaké menší přístroje a spotřební materiál,“ pochvaluje si Kučera.

Dnes jsou v Pohořelicích celkem čtyři zubní ordinace a tři zubaři. Před pár lety tu byl však pouze jeden. Dva zubaři v jednom roce odešli do důchodu a Pohořelice se tak rázem potýkaly s nedostatkem zubařské péče. Jediný zubař nebyl schopen převzít všechny pacienty. „Snažili jsme se přilákat zubaře tím, že jim vybavíme ordinaci a budeme jim účtovat pouze poloviční nájem, nebo jim možná půl roku dáme zcela zdarma a teprve potom budou platit poloviční výši toho nájmu s tím, že vybavení ordinace jim dáme do jakési výpůjčky či velmi nízkého pronájmu,“ nastínil tehdejší snahu města starosta Miroslav Novák.

Pohořelice kompletně vybavily tři zubní ordinace. Podle smlouvy mají zubaři vybavení ordinace nakonec k bezplatnému užívání a v ordinaci platí pouze nájem. Ten je přitom oproti obvyklé ceně nájemného na zdravotním středisku skutečně poloviční.

Kučera byl původně jako zubař zaměstnaný v Hustopečích, kde srovnatelnou nabídku nedostal, alespoň tehdy. Hustopeče totiž podle starostky Hany Potměšilové chtějí něco podobného nyní nabídnout i vlastním zubařům. „My jako zastupitelstvo souhlasíme s tím, že pro zubního lékaře zřídíme ordinaci, následně vyhlásíme záměr pronájmu a budeme doufat, že se někdo najde,“ uvedla.

Konkrétní podmínky pronájmu ale Potměšilová zatím nezná. Záleží i na tom, jestli obec ordinaci zřídí ve vlastní nemovitosti nebo v soukromých prostorech. Jednou z možností však bude to, že si potenciální nájemník bude vybavení ordinace od města postupně odkupovat. Jednou by jej tak mohl získat do svého vlastnictví. V Hustopečích je o zubaře velký zájem. Důkazem jsou události ze z prvního listopadového dne, kdy se před ordinací místního zubaře Tomáše Kuči tvořila fronta čítající stovky lidí. Někteří tam trávili i noc. O registraci během jediného dne, kterou bylo nutné vyřídit osobně, nakonec zažádalo osm set pacientů.

Přestože Česká stomatologická komora tvrdí, že situace v Jihomoravském kraji se postupně zlepšuje a počet zubařů v regionu stoupá, její prezident Roman Šmucler připouští, že s jejich rozvrstvením může být problém a obce si mohou zubaře navzájem přetahovat. A to překvapivě nejen velké malým, ale i naopak „Stomatologové jsou logicky tam, kde jsou pacienti přes den, anebo kde jsou dobré podmínky k žití. Spousta obcí je ale přes den prázdná. V posledních letech se však děje to, že malé obce začaly až zbytečně přeplácet stomatology. Problém pak vzniká tržně,“ uvedl Šmucler.