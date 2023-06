Noví učitelé v Břeclavi? Studenti by se vrátili do opuštěné obchodní akademie

/VIDEO/ Budoucí učitele má nově vychovávat střední škola v Břeclavi. Od roku 2024 tam má fungovat pedagogické lyceum. Studenti by se díky tomu vrátili do budovy obchodní akademie. Ta se v minulosti spojila s břeclavskou průmyslovkou a studenti se přestěhovali do jejích prostorů. Zamýšlené lyceum má nabídnout právě Střední průmyslová škole Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav.

Břeclavská Obchodní akademie by mohla opět přivítat studenty. | Foto: Obchodní akademie Břeclav