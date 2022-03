První stavbu plánuje developer, kterým je společnost Contera, dostavět do konce července letošního roku. Půjde o logistické centrum se šestadevadesáti pracovními místy a třísměnným provozem. Ve druhé polovině roku na to má navázat stavba další haly. Nabídne třicet volných pozic a sloužit bude k lehkému průmyslu či logistice.

Oba objekty zaberou více než osm hektarů a jejich výstavba má spolknout čtyři sta milionů korun. „Projekt je rozdělený na tři části. Teď se staví logistické centrum. V zadní části pak budou následovat výrobní a skladovací prostory. V přední se pak bude nacházet obchodní zóna, které bude dominovat Kaufland,“ uvedl starovický starosta Antonín Kadlec.

Supermarket doplní menší prodejny. Chybět nejspíš nebude drogerie, obchod s potřebami pro zvířata, lékárna, oděvy, obuv, domácí potřeby či myčka aut. Za výstavbou obchodní části stojí společnost Kutari. „Firma předpokládá, že by během podzimu letošního roku mohla získat stavební povolení tak, aby v roce příštím hotovo,“ tlumočila plány investora hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Hustopeče mají spádovost až pětatřicet tisíc obyvatel. Pravidelně tam za běžnými nákupy vyráží s rodinou například Igor Vojtenko ze Strachotína. „Novou výstavbu vnímám pozitivně. U Lidlu se už nedá zaparkovat a Penny nemám rád, připadá mi, že tam neprodávají moc kvalitní zboží. Těším se proto na Kaufland. A kdyby v areálu přibyl i nějaký hobby market, nezlobil bych se,“ usmíval se muž.

Obavy z toho, že by se nová nákupní zóna neuživila, nemá. „Jezdí sem lidé ze širokého okolí, město je navíc poměrně hodně turisticky vytížené. Domnívám se, že takový areál prestiž Hustopečí ještě zvýší. Určitě nebude zátěží,“ zareagoval Vojtenko.

Výrazným prvkem celého areálu má být zeleň. Starovičtí, na jejichž katastru se pozemky nacházejí, zde totiž mají územním plánem stanovenou zastavitelnost pouhých šedesát procent. Zbytek musejí být volné a zelené plochy. „Ozelenění být musí. Developerům se to z počátku nelíbilo, tlačili na nás, abychom to změnili. Bez úspěchu, ponechali jsme,“ uvedl Kadlec.

O vzniku areálu se hovoří už řadu let. „Chtěli jsme, aby do obce přišli investoři, aby se zvedla zaměstnanost v regionu a obci přibyly do kasy peníze. V současnosti už na to máme názor jiný. Kdybychom schvalovali územní plán znovu, zřejmě bychom nechali tyto plochy jako ornou půdu. Nyní to již zvrátit nelze,“ nechal se slyšet starovický starosta.

Změny začaly výstavbou kruhového objezdu, jehož investorem je společnost Contera. Stavbu předala městu Hustopeče, které ji následně převede do vlastnictví kraje.

Hustopečská radnice loni prodloužila silnici přilehlé v Žižkově ulici, přibyla parkovací místa i veřejné osvětlení. To vše za asi třináct milionů korun. „Kolem silnice povede nový chodník, který na své náklady vybuduje firma Kutari jako dar městu. Pro obyvatele to bude znamenat, že k novému areálu snadno dostanou jak pěšky, tak i na kole po cyklostezce,“ oznámila starostka Potměšilová. Město ještě uvolní dva miliony korun z rozpočtu na letošní rok, a zaplatí z nich veřejné osvětlení. To povede až ke kruhovému objezdu za městem.