Obchvat Břeclavi má zelenou. Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí krajského

Břeclav – Konec komplikacím? Ministerstvu životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic a městu Břeclav dal v úterý za pravdu Nejvyšší správný soud ohledně opatření ke kompenzaci dopadů stavby obchvatu Břeclavi na evropsky významnou lokalitu Soutok - Podluží. Zrušil tak předchozí rozhodnutí brněnského krajského soudu, který uznal jako oprávněnou žalobu ekologických organizací Děti země a Voda z Tetčic, a pozastavil tím stavbu obchvatu. Ten má vést chráněným územím Natura 2000, což vadilo aktivistům.

Ilustrační foto.Foto: archiv DENÍKU

Ti se proto dožadovali takzvaného naturového hodnocení. Nejvyšší správní soud však konstatoval, že není nutné provést. „Z ustálené rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že se tato povinnost nevztahuje na projekty, v nichž formální žádost o zahájení povolení projektu byla podána ještě před vstupem členského státu do Evropské unie,“ sdělila mluvčí soudu Sylva Dostálová. Ředitelství silnic a dálnic zahájila projekt obchvatu Břeclavi už v listopadu 2003, do Evropské unie Česká republika vstoupila až v květnu 2004.

Ochranu území v trase obchvatu mají zajistit kompenzační opatření. Obsahují například výsadbu stromů či vytvoření tůněk pro chráněné živočichy. „Po dlouhé době je rozhodnutí soudu pro břeclavský obchvat dobrá zpráva. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic má na kompenzační opatření vyčleněné peníze a může přistoupit k jejich řešení v co nejkratší možné lhůtě. To dává projektu reálnější rozměry,“ řekl Dominik.



Pro aktivisty není rozsudek Nejvyššího správního soudu prohra ani výhra. „Do vydání nového rozsudku krajského soudu platí rozhodnutí krajského úřadu v Brně o uložení kompenzačních opatření plánovaného obchvatu Břeclavi na území evropsky významné lokality Soutok – Podluží. Funkčnost těchto opatření bude nutné sledovat odhadem pět až deset let,“ reagoval předseda spolku Děti země Miroslav Patrik.



Obchvat Břeclavi se plánuje už dlouhé roky. Z města má odvést dopravu ze silnice I/55, která prochází celým městem, která působí velké dopravní komplikace. Termín možného zahájení stavby obchvatu přitom již odsunulo rozhodnutí krajského odboru životního prostředí. To nepředpokládá se začátkem stavby dříve než v roce 2022.