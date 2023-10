„Několikrát jsem na to upozorňoval i na zastupitelstvu. Když se podíváte do katastru nemovitostí, uvidíte, že jsou pozemky pro obchvat stále napsané na Lesy České republiky, a že je u nich poznámka spornosti. To proto, že jde o ty, o které se s Lesy České republiky soudí rod Lichtenštejnů,“ upozornil břeclavský zastupitel Šálek.