Za dva roky by měla začít úprava pozemků, přes které povede obchvat Břeclavi. Věří v to alespoň Ředitelství silnic a dálnic, jež léta očekávanou stavbu připravuje. Téměř devět kilometrů dlouhý úsek má umožnit nejen přímou obsluhu průmyslové jihovýchodní části města, ale především odlehčit husté dopravě v centru.

Břeclav jako důležitý dopravní uzel vyhlíží stavbu desítky let. „Lidé jsou už spíše skeptičtí, roky se obchvat slibuje, roky se připravuje. Ovšem byl bych rád a věřím tomu, že dojde ještě za mého starostování alespoň k poklepání základního kamene budoucí stavby. Uděláme pro to všechno, co bude v našich silách,“ ubezpečil starosta Svatopluk Pěček.

Stavba obchvatu Břeclavi je podle Ředitelství silnic a dálnic nyní ve vrcholné fázi přípravy. „Pracujeme na dokumentaci pro společné územní a stavební povolení. Předpoklad podání žádosti je v polovině roku 2024. Zahájení přípravných prací, například skrývky ornice, pak předpokládáme v roce 2025,“ shrnula před pár dny pro Deník mluvčí podniku Lucie Trubelíková.

Aktuálně je na trase budoucího obchvatu téměř dokončený pyrotechnický průzkum. A to zejména na volně přístupných polích a loukách. „Pyrotechnici budou ještě prozkoumávat dílčí úseky. Aktuálně máme vykoupeno asi šedesát procent pozemků. Další kolo výkupů je před námi. Dokumentace, na které právě pracujeme, je totiž obsáhlejší, než bylo původně plánováno. V této souvislosti ještě dojde na další kolo výkupů. Pak přijde na řadu archeologický průzkum,“ osvětlila nejbližší plány mluvčí Trubelíková.

