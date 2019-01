BŘECLAV - Ředitelství silnic a dálnic zastavilo přípravu staby břeclavského obchvatu. Důvodem je požadavek Evropské unie.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Jan Buriánek

Dopravě v Břeclavi by ulevil obchvat. Ten ale hned tak nebude. Je totiž nutné nejprve vypracovat srovnávací studii výstavby rychlostní silnice I/52 z Brna do Mikulova se čtyřproudou alternativou I/55 přes Břeclav.

Na srovnání trvá Evropská unie. Ministerstvo dopravy proto muselo nastartovaný projekt zastavit. „Není nic ztraceno. Hledáme další možnosti financování obchvatu, a to z nadnárodních zdrojů. Ministerstvu záleží na dalším rozvoji komunikací v regionu,“ podotkl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

Břeclavští neskrývají rozčarování. O rozhodnutí ministerstva je informovalo Ředitelství silnic a dálnic ve velmi strohém dopise. „Pro mě to bylo velké překvapení. Oznámení jsme probírali na Radě. Důvod pozastavení stavby v něm nebyl uveden,“ okomentoval zprávu břeclavský místostarosta Pavel Dominik, který měl včera schůzku s pracovníky ředitelství silnic a dálnic.

„Naznačili, že mají za úkol do tří měsíců vypracovat srovnávací studii, zda by čtyřproudá silnice nemohla vést v trase obchvatu,“ uvedl Dominik.

Podle bývalého břeclavského místostarosty Zbyňka Humlíčka, který měl přípravu obchvatu na starosti, znamená pozastavení projektu dvouproudé silnice I/55 kolem Břeclavi roční čekání. Týká se to i výkupů pozemků v trase obchvatu. „Podle mých informací se dokončí nasmlouvané výkupy a pak se bude rok čekat,“ sdělil Humlíček.

Bývalý místostarosta říká, že je obchvat pro Břeclav nevyhnutelnou záležitostí. Problém prý nevězí v případném svedení čtyřproudé komunikace od dálnice D2 za Břeclaví. Mnohem složitější je podle něj situace na členitém terénu za společností Fosfa, kde stojí v cestě několik překážek, zejména mostů…