Mikulov, Břeclav, ale i Nové Mlýny u Přítluk jsou sídla, která se dostala do hledáčků developerů. Ti tady teď, různě obtížně, pokračují s přípravami na výstavbu bytových komplexů, megalomanských rekreačních resortů či nových čtvrtí k poklidnému rodinnému bydlení.

Zřejmě nejblíže k cíli má nakročeno Jozef Anovčín, majitel hodonínské stavební firmy Plus, která přebudovává areál zchátralého Vranova mlýna v Břeclavi v Resort Zámecký mlýn. Autoři projektu počítají s citlivým zasazením do prostředí v blízkosti areálu břeclavského zámku a se zachováním siluety původních budov, které šly z většiny už k zemi.

Protože vše zatím postupuje podle plánu, stavět se začne nejspíš hned po novém roce. „Alfou a omegou celého projektu je bydlení. Vzniknou zde byty odpovídající výjimečnému prostředí, ve kterém budeme stavět. Navíc budou dva prostory pro občanskou vybavenost. Jeden by mohl být menší tělocvičnou či multifunkčním sálem. Ráno by mohl sloužit jako dětská skupina, večer pak třeba jako prostor ke cvičení jógy nebo pilates. Jde o moc hezké místo přímo u vodního toku,“ nastínil Jiří Šetina, vedoucí oddělení developerských projektů.

Domov důchodců v Břeclavi čeká další oprava. Áčko bude stát přes sto milionů

Nad vodním tokem je pak další prostor, který si majitelé areálu dokážou představit jako kavárnu, menší restauraci či galerii. „Budeme hledat nájemce a uvidíme, co zde nakonec vznikne. Každopádně jde o velký otevřený prostor nad vodní hladinou. Takže opět zajímavé místo,“ přiblížil Šetina.

Výstavba za tři sta milionů korun

Celá výstavba podle jeho slov spolkne předběžně na tři sta milionů korun. „Teď dokončujeme prováděcí dokumentaci a probíhá inženýring v rámci povolení stavby. V areálu jsou pak ještě zbytky torza mlýna, které bychom chtěli před zahájením výstavby dobořit,“ poznamenal zástupce hodonínské firmy Plus.

Vhled nového resortu mají podtrhovat především opakující se přírodní materiály. „Uvnitř vnitrobloku půjde o dřevo. Z vnější strany se budeme snažit použít kvalitní materiály a omítky přírodních světlých barev. To abychom dále připomínali, že zde kdysi stával mlýn. Půjdeme tedy do tradičnějších materiálů, které zapadnou do prostředí a nebudou z něj vybočovat. Rozhodně nepůjde o nerez nebo sklo,“ popsal Šetina.

Zámky v Lednicko-valtickém areálu čeká propouštění. Důvod? Méně peněz od státu

V Břeclavi je k výstavbě připraveno hned několik dalších lokalit. Už roky se hovoří o areálu bývalé mateřské školy Na Pěšině. Zatím zde bují spíše tráva a náletové dřeviny, ale do budoucna by tady měly vyrůst dvoupatrové řadové rodinné domy. A jeden velký polyfunkční dům z ulice Lidická.

„Loňský těžký rok zpomalil plány majitelů, ovšem když jsem nedávno projížděl kolem, štěpkovali tam, odstraňovali nějaké keře a podobně. Tak věřím, že se projet opět pohne. Ostatně od nás mají zelenou. Dokonce si myslím, že už je vydané i stavební povolení. Společně jsme se domlouvali i na spolupráci na opravě cesty u Dyje a revitalizaci přilehlého parku,“ informoval břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Zpracovaná je i územní studie na projekt výstavby nové čtvrti v ulici Hájová v Poštorné za kostelem. „Měly by zde stát především bytové domy a řadovky,“ připomněl Matuška.

Prezident Petr Pavel v Dolních Dunajovicích řešil s vinaři daň na tichá vína

Dodal, že dva bytové domy s asi dvanácti byty jsou v plánu taky na Jánském dvoře ve Staré Břeclavi. Větší developerský projekt se pak připravuje v areálu Pastviska. „Architekt dokončuje podklady pro územní studii,“ zmínil místostarosta.