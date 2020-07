Nejen Hlohovečtí se s oblíbenou starostkou rozloučí ve středu 29. července od tří hodin odpoledne v tamním kostele svatého Bartoloměje.

„Byla schopná, vytrvalá, empatická, ale hlavně hodně obětavá. Byla lidská, férová a nikdy nikoho neupřednostňovala – ani svou rodinu, ani své přátele a známé. Nikdy nedělala nic kvůli osobnímu prospěchu či pro peníze, vše dělala ze srdce a pro dobro věci. Práci se vždy věnovala naplno, dala jí veškerý svůj volný čas a práce se stala její životní náplní. Pro svou obec a její občany vykonala spoustu dobrého, pod jejím vedením se z Hlohovce stala malebná vesnička v srdci Lednicko-valtického areálu a vyhledávaná turistická destinace. Byla svobodná a svůj život zasvětila práci pro obec Hlohovec. Neměla děti, avšak svou lásku a srdce věnovala svým neteřím a synovcům, potomkům svých bratrů, které milovala nadevše. Jejími dětmi byli ale také všichni občané Hlohovce. Dlouhá léta byla také členkou chrámového sboru kostela svatého Bartoloměje v Hlohovci, o jehož výzdobu se také sama starala. Byla vášnivou cestovatelkou, spolu s farním společenstvím jezdila na poutě až do dalekého zahraničí. Milovala a podporovala folklor. Čest její památce,“ zavzpomínal nynější starosta Jaroslav Hajda.

Ve vedení Hlohovce byla Michalicová nepřetržitě od roku 1994 do roku 2006. Poté byla čtyři roky v zastupitelstvu. V roce 2010 byla znovu zvolena starostkou. „Vytrvala po dvě volební období do roku 2018. Kvůli závažnému onemocnění a celkovému vyčerpání se tehdy rozhodla znovu nekandidovat," připomněl Hajda.

Marie Michalicová

• Narodila se 5. února 1962 v Hlohovci manželům Marii a Cyrilu Michalicovým. Dětství prožila v rodné obci a v roce 1981 odešla studovat vysokou školu - přírodovědu, obor geologie na tehdejší Universitě Jana Evangelisty Purkyně, nyní Masarykově univerzitě v Brně. Zde také získala doktorát.

• Po ukončení studia pracovala nejdříve v Agroprojektu v Brně, poté na Geodézii v Břeclavi a také v geodetické kanceláři Radka Jaši tamtéž.

• Na podzim roku 1994 byla zvolena starostkou za křesťanské demokraty. Ve věku dvaatřiceti let byla tehdy nejmladší starostkou okresu Břeclav.

• Funkci starostky vykonávala v Hlohovci nepřetržitě od roku 1994 do roku 2006, poté byla čtyři roky členkou zastupitelstva obce a současně pracovala pro společnost Lesy České republiky.

• V roce 2010 byla znovu zvolena starostkou a vytrvala po dvě volební období až do roku 2018, kdy se kvůli závažnému onemocnění a vůbec celkovému vyčerpání rozhodla znovu nekandidovat.