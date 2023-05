Uzavírka začala s prvními květnovými dny. Právě v době, kdy okolí Nových Mlýnů zažívá nápor prvních nedočkavých turistů. „Museli s tím začít zrovna teď před sezonou? Já vím, jim je to jedno a my s tím nic dělat nemůžeme. A v autobuse si zaplatíme o osm korun navíc,“ kroutí hlavou důchodkyně Lenka obtěžkaná taškou plnou čerstvého voňavého pečiva.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Naráží na skutečnost, že namísto zhruba čtyřkilometrového úseku mezi oběma obcemi se nyní nejen řidičům autobusů prodlouží cesta až na třináct kilometrů. Objízdná trasa totiž vede přes nedaleký Drnholec. Tam se zatím velkého nárůstu dopravy neobávají. „Zažádali jsme přesto o snížení rychlosti přes Brněnskou ulici až po náměstí na čtyřicet kilometrů v hodině. Nemyslíme si ale, že nás objížďka zasáhne tak, jako když se opravoval úsek přes novomlýnské nádrže na hlavním tahu z Brna do Mikulova,“ připomíná situaci před třemi lety drnholecká místostarostka Michaela Čápková.

Poklidné ráno poblíž hlavní silnice v Brodu nad Dyjí přerušuje pouze pravidelné kmitání smetáku před místním nákupním střediskem. Usměvavá prodavačka Svatava zde vítá první zákazníky. „Jezdí k nám rybáři na mopedech, cyklisté, lidé od vody i ti, co jsou ubytovaní v pasohláveckých kempech. Sezona je před námi a ze strany od Pasohlávek tady bude pěkně mrtvo. Určitě to poznáme i na tržbách. Řidiči odbočí na křižovatce hned na Drnholec, určitě nebudou zajíždět k nám, aby si tady nakoupili. Jen doufám, že se oprava tohoto mostu nenatáhne tak jako oprava mostu u Drnholce,“ přemítá žena, která pochází z Dolních Dunajovic.

Všichni lidé, které Deník Rovnost oslovil, však smířlivě dodávají, že rekonstrukce je nezbytná. „Je nutné most opravit. Na jeho stavu se podepsalo pochopitelně i to, že přes naši obec vedla jedna z objízdných tras při uzavírce mostu přes Nové Mlýny na hlavním tahu z Brna do Mikulova. Načasování rekonstrukce v letním období bude působit největší problémy místním, turistům a především cyklistům. Pro ty se objízdné trasy totiž uzavírkou zdvojnásobily až ztrojnásobily. Cyklisté si tedy opravdu pořádně šlápnou do pedálů,“ komentuje brodecká místostarostka Lucie Šlancarová s tím, že průtah obcí krajští silničáři již dříve opravili.

Zbývá tedy už jen oprava mostu, přilehlých úseků silnice a sjezdu. Za tu kraj zaplatí na třiapadesát milionů korun. Stávající nosnou konstrukci mostu mají silničáři v plánu zbořit a nahradit ji novou.

Nadšená z uzavírky není ani místní důchodkyně Helena Holcmanová. Její sestra totiž s rodinou žije právě v nedalekých Pasohlávkách. „Je špatné, že to bude zavřené na tak dlouhou dobu. Ale spravit se to musí. Mostu dala ta objížďka před třemi roky opravdu pořádně zabrat. Je ve špatném stavu. Já moc nikam nejezdím, uzavírka se mě až tak nedotkne. Přece jen mám ale v Pasohlávkách sestru, ráda bych ji navštívila. Abych se ale přiznala, přes Drnholec se mi moc cestovat nechce,“ zmiňuje Holcmanová.