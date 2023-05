Hercův zážitek jen potvrdil, že cestovat autem je nyní v okolí Břeclavi skutečným oříškem. Své o tom ví i vinař Stanislav Holub z Ladné. Od svého domu to k nákupnímu centru na okraji Břeclavi sotva pět minut cesty autem. Poslední týdny mu však běžně krátký úsek sebere i jednou tolik času. Kvůli opravám silnice první třídy číslo 55 je jednosměrně uzavřená část od Moravské Nové Vsi do Břeclavi. Ukazatele objízdných tras ve směru do Břeclavi tak řidiče vedou po silnicích nižších tříd přes Prušánky, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Podivín a právě Ladnou.

Hraniční ulice v Břeclavi je průjezdná, konec omezení na tahu do Rakouska

Již v úterý brzy ráno po prodlouženém víkendu sviští kolem břeclavského letiště jeden vůz za druhým. Osobní auta, autobusy i kamiony se na zvlněné cestě z Ladné vyhýbají chvílemi jen ztěžka. Nezřídka někdo zprudka dupne na plyn. „Je to tady masakr v obou směrech. Silničáři sice cestu spravovali ještě předtím, než začala uzavírka, ale podle mě takový nápor aut moc dlouho nevydrží,“ okomentoval Holub.

Podotkl, že jezdit je tady nyní potřeba jen velice opatrně. Přesto někteří závodníci nebezpečně předjíždějí ve snaze nahnat pár sekund před vjezdem do dopravního pekla ve městě. „Nedávno jsme měli se ženou namále. Jeli jsme do Břeclavi a nějaký člověk předjížděl celou kolonu včetně autobusu a náklaďáku. Škoda, že mě nenapadlo opsat si registrační značku, byl bych ho nahlásil. To, co předváděl, bylo nebezpečné nejen pro něj, ale pro nás všechny,“ rozčiloval se při vzpomínce na nervózního řidiče ladenský vinař.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

O shovívavost a obezřetnost žádají řidiče i dopravní policisté. „Firmy, které opravy provádějí, sice jedou podle předem daného harmonogramu, ale mohou se opozdit, nebo naopak některé práce dokončit dříve. Za pochodu se proto mění i systém objížďkových tras. Lidé jsou zvyklí jet podle navigace nebo po paměti a často dopravnímu značení nevěnují pozornost. Může se stát, že se situace z hodiny na hodinu změní. Sice na místo posílám dopravní inženýry, aby vše překontrolovali, ale je fakt, že s každou novou uzavírkou k nějakým zmatkům dochází,“ přiblížil vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach.

Trable řidičů mezi Břeclaví a Hodonínem na I/55: semafory, objížďky i uzavírka

Žádné větší problémy či zmatky ze strany řidičů nezaznamenali ani státní silničáři, pod které opravy spadají. „Vždy se nějaké ojedinělé případy najdou,“ připustila jejich mluvčí Lucie Trubelíková.