Ve vesnici, která čítá něco přes tisíc obyvatel, jich totiž bylo rovných devětašedesát. „Takové číslo nás překvapilo, ještě nikdy u nás tolik lidí na volební průkaz nehlasovalo. Svědčí o to jen o tom, že Vrbice je vyhledávaným turistickým cílem, a ani volby na tom nic nemění,“ okomentoval starosta Tomáš Bílek.

Volební komisi ve Vrbici na Břeclavsku překvapilo množství lidí, kteří v obci odevzdali hlas svému favoritovi ve volbách do Poslanecké sněmovny prostřednictvím voličských průkazů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.