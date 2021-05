Omezení řady turistických atrakcí tak cestující od zážitku neodrazuje. „Měla jsem taky trochu obavy z počasí, ale dneska to všechno vyšlo bez problémů. Do Lednice se těším,“ říká jedna z cestujících Jitka Kozáková.

Průvodčí zmiňuje, že s motoráčkem jezdí už roky. Všímá si také, že lidí jezdí spíše více než obvykle. Cesty s Hurvínkem jsou podle něj od těch běžných dost odlišné, ale lidé si je užívají.

„Cestující respektují, že se jedná o historický vlak. Nevadí jim, že tam chybí klimatizace nebo dokonce bezdrátové připojení k internetu. Všechno to patří k zážitku,“ doplňuje.

Vlak na své cestě míjí skupinky výletníků a cyklistů, kteří mu ochotně mávají. Lidé si obvykle kupují lístek tam i zpátky. Někteří vystupují u lednických rybníků, další se vydávají objevovat krásy Lednice. Na zpáteční cestě je vlak poloprázdný.

„Myslím, že si ostatní nechávají cestu zpátky spíše na pozdější termíny. Já jsem jela spíš na otočku a ráda si užívám pocit, že mám vagón skoro pro sebe,“ komentuje situaci další cestující, která do Lednice přijela dříve při předchozí jízdě.

Hurvínka nahradí Šlechtična

Příležitost k projížďce to letos není ani zdaleka poslední. „Milovníci železniční historie se „Hurvínkem“ svezou během jarních a letních měsíců. Ve dvou termínech pak motoráček nahradí parní lokomotiva „Šlechtična“. Motorový vlak bude na trati z Břeclavi do Lednice jezdit každou sobotu, neděli a ve státní svátky v předpokládaném období až do pátého září,“ potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

„Šlechtična“ pak pojede místo motoráčku až v sobotu dvaadvacátého května a jedenáctého září. Potáhne zároveň také historické vozy „Rybáky“ a historický restaurační vůz.

Atrakci časem zatraktivní možné uvolnění omezení, které zpřístupní v Lednici řadu turistických lákadel. „Právem bývá nazývána perlou jižní Moravy, návštěvníkům nabízí spoustou přírodních i kulturních památek, kolonády, rybníky a řadu drobných romantických staveb. V okolí zámku se nachází nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě, která je zapsána na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Lednický zámek je pak jedním z nejkrásnějších komplexů anglické novogotiky v Evropě,“ vyjmenovává mluvčí drah.

Zmiňuje také lednické muzeum s výstavou věnovanou období první republiky Muzeum hraček Lednice. „Pyšní se mimo jiné svým nejstarším exponátem, kterým je puzzle z roku 1790. V době jízdy parního vlaku je pak možné svézt se historickým „busíkem“ Praga RND, který bude odjíždět z označeného stanoviště před nádražní budovou v Lednici,“ dodává Rajnochová.