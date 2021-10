„Též probíhají přípravné práce k celkové obnově vstupního schodiště a řeší se otázky opravy dlažby právě nad vyčištěným sklepem. Kromě uvedeného je v plánu případně částečně vyčistit vstup do druhého sklepa a pokračovat v obnově parkových úprav," nastínil Lyčka.

„Sklep jsme čistili dvě soboty. V nejbližších týdnech přibude nad vstupem do něj nové zastřešení, které zase dodají kolegové z nedalekého Katzelsdorfu,“ přiblížil předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku a valtický historik Daniel Lyčka.

Obnova torza zaniklého Katzelsdorfského zámečku u Valtic na Břeclavsku pokračuje. Do prostoru sklepa pod pravým kabinetem zámečku nově vedou i díky firmě Bohumila Pražáka schody.

