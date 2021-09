Práce mají trvat čtrnáct měsíců. Náklady šplhají až k patnácti milionům korun a z části je pokryje dotace z ministerstva zemědělství. „Nádrž nejdříve vypustíme, abychom mohli provést přípravné práce. Následně se pustíme do opravy funkčních objektů, tělesa hráze i odpadního koryta pod vodní nádrží,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Nezbytné bude také odtěžit části nánosů ze dna. „Dle průzkumu jsme naměřili sedimenty o mocnosti až 1,6 metru. Celkem odstraníme z nádrže na dva tisíce čtyři sta kubíků sedimentů, těžit budeme od paty hráze do vzdálenosti přibližně třiceti metrů,“ přiblížil Gargulák.

Další stavební práce odstartují po zimě. „Dojde k rozebrání a opětovnému nasypání hráze, odstranění výpustného zařízení, jeho nahrazení novou výpustí, kompletní rekonstrukci bezpečnostního přelivu a odpadního koryta,“ vyjmenoval ředitel.

Okolí rybníků

Do projektu obnovy rybníka vstoupilo i město, když Povodí Moravy darovalo na šest tisíc metrů čtverečních pozemků v okolí rybníka. „Čekali jsme, jestli se podaří nebo nepodaří získat dotace. Jsme rádi, že žádost o ně mohlo Povodí Moravy podat a že se daly konečně věci do pohybu. Voda se zde totiž ztrácí, hráz propouští, a my bychom byli rádi, kdyby se Přední rybník opět stal rybníkem v pravém slova smyslu,“ přeje si starostka města Hana Potměšilová.

Přední i Zadní rybník se za poslední roky stal vyhledávaným místem k procházkám pro Hustopečské i lidi ze širšího okolí. „Následně bychom ještě rádi dali do pořádku okolí obou rybníků tak, aby zde našli vyžití nejen rybáři, ale i děti, maminky s kočárky a vůbec všichni, kteří se rádi procházejí v krásné přírodě okolo vody,“ uvedla Potměšilová.

Přední rybník v Hustopečích převzalo Povodí Moravy do své správy společně se Zadním rybníkem po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2011. Jak vodohospodáři zdůrazňují, oba rybníky byly tehdy ve značně zanedbaném stavu. „Funkční objekty Předního rybníka byly již v té době v nevyhovujícím stavu a retenční schopnost rybníku byla snížena nánosy,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Zadní rybník vodohospodáři opravili v letech 2013 a 2016. „Nejprve došlo k opravě levé části opevnění a zatěsnění hráze, následně pak opravě pravé části opevnění hráze. Po dokončení obnovy Zadního rybníku začaly přípravy rekonstrukce Předního rybníku,“ připomněl Gargulák s tím, že význam rekonstrukcí obou rybníků je o to větší, neboť oba extrémy – jak vysoké srážky spojené s vyššími průtoky, tak sucho – se v této oblasti významně prohlubují.

Odtěžení sedimentů má zvýšit akumulovaný i retenční prostor a zatěsnění hrází pak zlepší hospodaření s vodou. „A to tak, aby bylo možné i s malými přítoky rybníky naplnit a vodu v nich udržet,“ poznamenal ředitel.

Opravou Předního rybníka tak dojde k obnovení funkcí nádrže, kterými je zejména zadržování vody v krajině a převádění povodňových průtoků.

Ke zbudování a uvedení do provozu Předního rybníka došlo v letech 1952 až 1953. Zásobní prostor nádrže je 111 400 metrů krychlových. „V minulých letech došlo kvůli dlouhotrvajícímu suchu k výraznému poklesu hladiny v Předním rybníku, což bylo způsobeno zejména nízkou vydatností vodního toku Štinkovka. Od letošního roku došlo díky příznivější hydrologické situaci k částečnému napuštění Předního rybníka. Tato skutečnost dokládá původní předpoklad, že stav hladiny nádrže bude od počátku plnění záviset výhradně na hydrologické situaci a vydatnosti Štinkovky,“ poznamenal mluvčí Povodí Moravy.