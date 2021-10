/FOTO/ Škody přes sto milionů korun, částka k níž aktuálně dospěli energetici v souvislosti s poškozením sítě dodávek elektřiny po červnovém řádění tornáda v obcích na Podluží. Poškození evidují na třiceti kilometrech vedení nízkého, vysokého i velmi vysokého napětí. Na dvojnásobek se ještě podle předpokladů společnosti EG.D vyšplhá vybudování nové sítě.

Třicet kilometrů nového vedení pro dodávky elektřiny po tornádu vyjde společnost EG.D na 300 milionů korun. Na snímku odstraňování poruch v Moravské Nové Vsi. | Foto: Se souhlasem EG.D

Dodávky energie do domácností totiž zatím běží na provizorním systému. „Setkali jsme se s událostí, kterou můžeme s něčím jiným těžko porovnávat. Za jeden měsíc se nám podařilo to, co by za běžných okolností trvalo zhruba trojnásobnou dobu,“ zhodnotil místopředseda představenstva společnosti EG.D Pavel Čada.