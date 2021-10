Doposud byla linka R13 rozdělená na dvě části. A to mezi Brnem a Břeclaví a Hodonínem a Olomoucí. „Mezi Břeclaví a Hodonínem dopravu zajišťovaly jen motorové osobní vlaky v kombinaci s náhradní autobusovou dopravou. Cestovat jedním spojem například mezi Brnem a Otrokovicemi nebylo možné, protože než se cestující dostal od rychlíku z Břeclavi do Hodonína osobním vlakem, rychlík mu v Hodoníně ujel," zmínil Horský.

Výjimku bude mít jen pár rychlíků s odjezdem z Brna v po půl deváté večer a s příjezdem do Brna před půl osmou ráno. Tyto soupravy mezi Břeclaví a Hodonínem potáhnou lokomotivy nezávislé trakce.

Rychlíky linky R13 z Brna do Olomouce pojedou od října opět i mezi Břeclaví a Hodonínem. Po červnovém řádění tornáda tam byl omezený provoz.

